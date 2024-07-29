臉書母公司Meta涉「歐盟反壟斷法」！罰款恐高達134億美元

▲歐洲聯盟執行委員會表示，臉書母公司Meta涉嫌濫用市場優勢地位，強制綁定分類廣告與社群媒體，扭曲市場競爭。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

科技巨頭Meta近日傳出，因將旗下分類廣告服務Marketplace綁定臉書，可能面臨歐盟反壟斷罰款，金額高達134億美元。若裁決成立，這將成為歐盟「數位市場法」上路以來，首家被開罰的科技巨頭。

根據《路透社》報導，歐盟質疑Meta將旗下分類廣告服務Marketplace綁定臉書，排擠其他線上分類廣告業者，涉嫌違反「反托拉斯法」規定。相關調查至今已將近一年半，若最終裁定違法，Meta可能需付出去年營收的10%，約134億美元（約新台幣4399.2億元）的罰款。

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歐盟認為，Meta不僅刻意綁定臉書及線上分類廣告Marketplace，更藉由臉書在網路廣告市場的地位，以非公平的條件排擠其他業者。

據報導，歐盟可能會在今年10月前進行裁決，因為負責市場競爭的歐盟執委會委員維斯塔格（Margrethe Vestager）將於今年11月卸任，但確切時間仍有可能延後。

對此，Meta發言人波拉德（Matt Pollard）強調，「歐盟執委會的指控沒有任何依據，我們持續與主管機關進行建設性溝通，以證明我們的產品不僅對消費者有利，更有助於市場競爭。」知情人士則透露，Meta曾嘗試與歐盟達成和解，提出限制Marketplace使用同業廣告數據的解決方案，但遭到歐盟拒絕。

事實上，歐盟近年加強監管跨國科技公司，除了藉由反托拉斯法壓制Meta之外，歐盟也利用今年初實施的《數位市場法》對Meta進行監管，使Meta在歐洲的營商環境愈來愈困難。

根據英國《金融時報》報導，歐盟主管機關曾指控Meta旗下的臉書和Instagram違反《數位市場法》，因為這兩大平台在歐洲推出的無廣告訂閱服務，強迫用戶接受平台以廣告目的追蹤個資，否則就得付費訂閱才能使用服務。