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台股跳水逾300點！權值股熄火　「3檔AI尖兵」逆勢亮紅漲6%

▲美股主要指數漲跌互見，台股早盤再度面臨修正壓力。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股主要指數漲跌互見，台股30日早盤再度面臨修正壓力，加權指數一度下跌逾280點，最低點來到21,879.32點。權值股熄火，台積電（2330）下跌16元至928元，鴻海（2317）、聯發科（2454）也見到小跌；不過部分AI概念股卻成強勢族群，包括緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣運（6125），皆表現逆勢上漲。

台股30日早盤權值股熄火，台積電股價下跌16元，最低來到928元，跌幅1.69%；鴻海下跌2%，下探至189元；聯發科也一度下跌30元，跌幅約2%，最低見到1,210元。

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不過，也有部分AI概念股逆勢上漲，緯穎（6669）以1,945元開出，最高衝到2,020元，漲幅達6%後收斂；奇鋐（3017）飆至625元，漲幅5.9%；廣運（6125）也一度見到漲勢6.5%，皆受投資人矚目。

市場正觀望重量級科技大廠將於本周公布財報，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、超微（AMD）、Meta、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等，法人認為，若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。

此外，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於7月30日至31日召開會議，需留意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）有關經濟、就業、通膨、利率前景的看法，華爾街股市主要指數收盤漲跌互見，台股觀望氣氛也濃厚。

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關鍵字： 台股股市台積電科技AI股

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