黃仁勳、祖克柏暢談AI　兩巨頭現場「互換皮衣」

▲黃仁勳、祖克柏兩人互換皮衣。（圖／翻攝NVIDIA官方直播）

記者高兆麟／綜合報導

在輝達舉行的2024年的電腦繪圖大會SIGGRAPH上，執行長黃仁勳和Meta的執行長馬克祖克柏，兩人首度在公眾面前進行一場對談。黃仁勳在此次對談中擔任主持人，並和祖克柏暢談AI。兩位領導者在對談中互相讚揚對方在推進AI技術方面的貢獻，在結束前，黃仁勳和祖克柏兩人更互換外套，引爆全場高潮。

黃仁勳和祖克柏都是矽谷的創業家和執行長，他們的公司輝達和Meta也有著合作夥伴的關係。近期，兩家公司都發布了新的產品，並透過對方的軟硬體產品來擴大自己的生態系統。輝達上週推出了AI代工服務，該服務使用Meta的開源模型Llama 3.1和其他模型為客戶定制模型。而Meta則是利用輝達的AI晶片來持續開發模型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對談中，祖克柏展示了一段影片，解釋如何使用AI技術來追蹤牛群。黃仁勳隨後談到他曾邀請祖克柏到自己家中做客，並一起製作費城起司牛排堡。他表示，祖克柏切番茄的方式讓他印象深刻，每一片都切得一模一樣大小，但是每一片番茄都是獨立放置的，因此需要用到許多盤子。

祖克伯則笑說他只是「副主廚」，如果要將番茄疊放在一起，需要有明確的指示。對談即將結束時，螢幕秀出兩人先前「互換衣服」，黃仁勳穿著祖克柏的招牌棕色外套，而祖克柏則穿上了黃仁勳的黑色皮衣。

祖克柏也當場拿出一件與自己招牌棕色外套相似的黑色皮衣外套，送給黃仁勳。他說這件衣服是在網路上買的。黃仁勳接過衣服後，也脫下自己的黑色皮衣，解釋說這是他的妻子Lori Huang最近買給他的新皮衣，這一幕也引起了現場的笑聲，為活動畫下句點。