342萬人領錢！首批退稅558億創新高　2管道今入帳

▲所得稅申報資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5月繳出去的112年度綜合所得稅首批退稅款今（31日）正式入帳，財政部指出，共有342萬人領到558億元退稅款，退稅金額創新高，將從2大管道發送。

財政部指出，全國退稅件數達342萬餘件，退稅金額為558億餘元，較111年度退稅件數增加9萬餘件，退稅金額增加2億餘元，首批退稅案件有3大要項，包括：

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一、採網路申報的退稅案件。

二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件。

三、符合稅額試算並於113年5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。



至於退稅的管道，國稅局表示有「直撥退稅」和[退稅憑單」兩種入帳機制，民眾可以特別留意。

選擇「直撥退稅」

是最安全且快速的方式，退稅款於113年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶

「退稅憑單」

沒有設定直撥退稅的人，國稅局會陸續以掛號寄發退稅憑單，民眾於退稅憑單兌領有效期限113年9月30日前儘速兌領。退稅憑單金額未達5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列臺灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿20000元者，則須利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達20000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。