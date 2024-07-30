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群創Q2 EPS 0.12元轉虧為盈！　估第三季出貨微幅下降

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠群創（3481）今日公布第二季營運成果，合併營收為新台幣569億元，營業淨利為4億元，稅後淨利為12億元，基本每股盈餘為0.12元，與上一季相較轉虧為盈。

群創也針對第三季展望表示，在大面板部份，預期出貨會季減低個位數百分比，平均售價預計持平，至於中小面板部份，則預計出貨會季增低個位數百分比。
    
群創表示，第二季整體出貨面積671萬平方公尺，較前一季增加11.5%，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。2024年第二季營收以產品應用別區分，電視為40%、車用產品為22%、可攜式電腦為21%、手機及商用產品為12%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為33%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為33%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78%以及22%。

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回顧2024第二季，群創指出，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得公司本季營收較上一季成長12.6%，營運成果順利轉盈，本季毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%。

群創第二季折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為新台幣38億元。

展望2024第三季，群創表示，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。

群創強調，公司將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。

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關鍵字： 群創

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