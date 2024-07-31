日央今開獎！3日媒同指「升息至0.25%」　牽動全球日圓套利交易

▲日本央行召開利率決策會議，日圓波動。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行有望在今（31日）公告貨幣政策，不過3家日本媒體率先預期，日本政府將由現在的0至0.1%升息15個基本點至0.25%、購債規模在2個月內減半。由於日圓是全球套利交易重要貨幣，市場緊盯日本央行決策。

《NHK》指出，日本央行貨幣政策委員會預計討論「把目前0到0.1%之間的政策利率提高到0.25%」的提案。

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日本央行行長植田和男已先向外表示，如果基礎通膨率穩定在2%的目標上方，就將考慮進一步升息。多名日本央行決策成員也認為，物價正在按預期上升。

一些成員表示，應關注日圓貶值推動物價上漲的風險。但委員會中也有謹慎的意見，認為在工資成長幅度追不上通膨，實質薪資持續負成長的情況下，應繼續觀察消費趨勢。

《日本時事新聞社》也指出，日本央行正考慮在周三結束為期兩天的政策會議上，將短期利率從目前的0-0.1%上調至0.25%左右。

《日經新聞》也指出，日本央行將在會議上考慮升息至0.25%，還考慮決定減少其每月購買日本政府債券的幅度和速度。

在周三結束的為期兩天的會議上，日本央行將就量化緊縮（QT）計畫做出決定。該計畫可能會在一年半到兩年內將每月債券購買量減半。