快訊／132萬股民嗨翻！00878配0.55元創新高　年化配息率逾9%

▲台股ETF人數最多的國泰永續高息（00878）配息開獎。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有132萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）今（31日）公告第16次季配息，每股配發0.55元，再破紀錄，以今（31）收盤價22.97元計算，年化配息率9.6%，除息交易日8月16日，最後買進日8月15日，股息預計9月11日入帳。

00878過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元，不僅看起來似乎有節節高升的趨勢，平均5.5天就完成填息的紀錄，就有網友猜測此次可能會再加碼，而如市場預料，此次配息再攀高至0.55元。

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先前網路預測各種數字，還有人說「太多，公布出來你會怕！」也有網友說「我喜歡被嚇到」、「急死我了」、「希望不要太差」，這幾日18萬人的00878討論社團已經炸鍋。

儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們還是忠心力挺，國泰投信官網指出，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產。法人表示，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。

00878特別篩選大市值、過去三年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。