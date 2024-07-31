美股7巨頭跳水！20天市值蒸發66兆元　相當於跌掉「一個Google」

▲輝達（NVIDIA）是「美股七巨頭」明顯取得AI商機獲利。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國股市今年上半年強勢上漲，不過，近期大型科技股出現拋售潮，資金轉而投向中小型價值個股，導致科技股紛紛跌落，其中，「美股七巨頭」（The Magnificent 7）自7月11日以來，市值已蒸發逾2兆美元（約新台幣66兆元），股價下跌程度相當於跌掉了「一個Google公司」的市值。

「美股七巨頭」包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、特斯拉（Tesla），自去年底以來都有明顯成長，帶領出相當亮眼的漲勢。七巨頭合計市值在標普500指數（S&P 500）中占近36%、在MSCI全球指數中占23%。

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從個人電腦、網際網路、智慧型手機，已經掀起3次科技革命浪潮，如今AI世代的來臨，正面臨第4次科技革命，輝達更是七巨頭中取得先機地位，提供的AI學習模型技術是不可或缺的運算能力，強勢的業績表現與利潤成長直接來自AI需求。

然而，近期美國科技股走弱而出現「板塊移動」，資金流入至中小型價值股，多數投資人也寧可選擇美國「非科技」的ETF，主要是因為美國科技股財報無法滿足期待，投資人開始懷疑AI產業能否拿到報酬，加上美國聯準會（Fed）將啟動降息，讓小型股有機會受益，此外，市場情緒在降息預期及美國總體經濟衰退的游移下日益緊張。

以輝達為例，今年初至7月12日統計下來的報酬率達157%，但7月30日股價卻重挫7.04%，收在103.73美元，是這3個月來最嚴重跌幅，市值蒸發1,930億美元，若從7月10日相對高點134.91美元算來，股價已下跌23.1%；反觀超微（AMD）則因財報超乎華爾街預期，AI晶片成長，盤後股價一度大漲8%，波動劇烈。

面對美國科技股修正，法國巴黎銀行財富管理全球投資長埃德蒙欣（Edmund Shing）表示，從過去投資熱潮的歷史觀察，預測「狂熱何時退燒」是不可能的，但投資人可以減少受到這波AI狂熱的影響，並使投資組合更加多樣化。

埃德蒙欣相信，AI將在未來幾年對企業和個人生活產生深遠的影響，但從過去鐵路、無線電、個人電腦甚至全球資訊網等革命性科技的採用時間來看，顯然投資人太過期望這些技術演進帶來的「短期成果」，事實上，企業和消費者需要花費多年時間，才能將新技術應用於業務或生活中。

他也表示，對於這些科技公司能否從AI技術中獲得巨大收入和利潤「仍持懷疑態度」，因為一般來說，缺乏資本的產業才會產生高利潤，但相較之下，這些企業都在AI領域投入大量資金，意味著公司在AI模型和軟體之間，將出現激烈的競爭。

埃德蒙欣強調，投資人應謹慎面對AI，現在「美股七雄」的股價對於未來AI相關的利潤增長懷抱非常高的期望，但這波技術投資巨浪帶來的最終利潤也可能會讓人失望，因此，他傾向將股市投資分散到美股市場中的其他領域（如中小型股），或者投資美國以外的市場。