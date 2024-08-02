ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

養兒防老？年輕爸媽選擇「靠自己最好」利用定期定額提前規劃65歲後的人生

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲養兒真的可以防老嗎？這次跟著《街訪突即隊》來看看年輕爸媽怎麼說！（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

財經中心／綜合報導

「你不理財，財不理你！」這句話是許多人投資理財的開始，對於有生小孩計畫的上班族來說，更要做好「養活自己與孩子」的實際準備！為了了解現代人對於養兒的觀念，是不是還停留在傳統思維，《街訪突即隊》主持人韓老師這回特別上街找「爸媽們」抬槓，既要請他們分享育兒甘苦談，也要聽聽他們對於「養兒防老」的看法！

韓老師首先好奇的是，現在養小孩真的很燒錢嗎？氣質型媽媽表示，養小孩的負擔真的很沉重，不僅學費費用高昂，暑假期間還需要支付安親班等額外開銷，導致7、8月都呈透支狀態。另外家有小小孩的年輕爸爸則認為，可能是因為孩子還小，目前主要費用都集中在日用品，例如尿片和奶粉等，金額也並未如想像中可怕。

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

韓老師接著問年輕爸媽當初生小孩的原因，氣質型媽媽坦言自己原本並不打算這麼早生小孩，但卻意外地迅速懷孕，經過與丈夫討論後決定生下來。抱著可愛小女兒的年輕媽媽則表示，本來不打算生小孩，但無奈雙方父母都在催，而且表示他們都可以幫忙顧，因此才決定生小孩。

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

無論未來有沒有想生小孩，現代人都想問年輕爸媽的問題就是——孩子出生後，到底會對生活帶來什麼改變？有民眾直白地回，「就是變得很窮吧（笑）！」以前一年出一兩次國、偶爾吃吃大餐，但有了小孩以後這些都成了奢望，只要每個月不超支就心滿意足。年輕媽媽也表示，自己因為父母的幫忙，生活上並未有太大改變，不過與公婆的關係變得更好，「現在可以用小孩當話題，他們也可以跟我分享小朋友最近發生什麼事。」

最後，韓老師不禁好奇問他們，「你們現在覺得養小孩真的能『防老』嗎？」氣質媽媽認為，這種想法對小孩來說不太公平，「如果有比較好的投資商品，讓我們帶小孩更輕鬆，當然會覺得很棒。」年輕爸爸也務實表示，「規劃自己的退休生活，還是靠自己最實在，像我現在每個月都會多存一筆錢，一部分當自己的退休金，另一部分則是當小孩上大學要用的教育金。」不管如何愛子心切，這些年輕爸媽都認為，「還是靠自己最實在啦！」

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

聽到這些年輕爸媽不約而同提到自己的退休生活，韓老師也相當認同，「靠人人跑、靠山山倒，還是靠自己最好！」眼看最近股市正熱，上班族都傾向把錢放在股市試著賺人生的第N桶金，最近韓老師也找到另一種投資方式，那就是「基富通」專為退休準備的「好好退休準備平台」

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

「好好退休專案基金是由產官學界的專家代表訂定規則，篩選出長期投資專屬商品，它以定期定額方式扣款、終身0手續費，而且經理費也小於1%。」而且更貼心的是，有興趣的民眾還可以透過網站上的「退休計算機」，幫助自己率先瞭解所謂的「退休資金缺口」，再依此挑選最適合自己的產品。

退休計算機的使用方式其實相當直覺簡單，韓老師舉例，假設30歲兩手空空才開始存退休金，就在退休計算機中鍵入30歲，預計65歲退休後每個月花費30,000元、投資報酬率為7％，並選擇預期的退休型態，設定通通輸入完成後，一鍵就可以取得專屬的「退休報告書」。根據韓老師輸入的資訊，報告書顯示從現在開始就要每個月定期定額存2,537元，才能在退休時，順利滾出讓未來自己好好生活的437萬！

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

值得一提的是，韓老師也設定「假如晚5年」也就是35歲才開始存，每個月就要準備3,712元，比起30歲開始，每月要多花1張藍色小朋友，「所以建議大家想要投資自己或是想提早退休，越年輕開始做就能越快達成你的夢想，也能讓你的生活更加沒有負擔！」

▲▼ 養兒防老,育兒,基富通,定期定額,街訪突即隊,投資,理財,時間複利。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

還沒有小孩的韓老師也感嘆，「在少子化的現代，養兒防老的觀念已經過時了，靠自己還是最好，而且年輕就是本錢，建議可以利用年輕的時候入手『好好退休基金』。」最後，韓老師也提醒，現在開始準備也不一定要以退休為目標，只要是長期資金的需求，例如買房、買車以及孩子的教育基金等，也很適合利用平台上的基金做定期定額長期投資，「投入久了，就可以感受時間複利的威力！」讓未來的你感謝現在的自己。

關鍵字： 養兒防老育兒基富通定期定額街訪突即隊投資理財時間複利

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

根據外媒CNBC表示，美系外資摩根士丹利看好到2027年，NVIDIA資料中心GPU伺服器機架系統所需的冷卻需求將創造一個價值48億美元（約新台幣1572億元）的市場，其中也點名奇鋐及台達電有望受惠。

2024-08-02 00:04
7檔月月配台股ETF除息開獎！　00929、00936年化殖利率破10%

7檔月月配台股ETF除息開獎！　00929、00936年化殖利率破10%

月月配台股ETF除息行情陸續開獎，《ETtoday新聞雲》整理7檔在8月除息標的發現，僅復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）2檔年化殖利率逾10%；中信成長高股息（00934）8月配息腰斬至0.14元，年化配息率8.44%名列第3。

2024-08-02 00:41
2030重啟核電？　擁核企業不妨大膽買下Nuscale Power

2030重啟核電？　擁核企業不妨大膽買下Nuscale Power

卓院長對核電政策的闡述不是始於這次接受日本媒體訪問，其實在辜朝明的演講論壇上，卓院長除了對核三廠1號機組除役發表看法，也對核電的未來發表看法，2030是一個時間點，也就是新的核電技術帶來更安全，更便宜的電力，台灣也是選項。

2024-08-02 10:54
10美元能吃幾顆小籠包？　「鼎泰豐指數」揭秘：台北不是最多

10美元能吃幾顆小籠包？　「鼎泰豐指數」揭秘：台北不是最多

全球知名小籠包品牌鼎泰豐在全球已有逾百家分店，7月中旬也正式插旗美國紐約；為了讓民眾了解各國物價狀況，外媒《Axios》仿效「大麥克指數（Big Max Index）」編撰了「小籠包指數」，說明10美元可以享用多少顆鼎泰豐小籠包，以馬來西亞可以買到16.6個最多，台灣則是15.7個排第二名。

2024-08-02 10:45
英特爾財報低於預期「裁員15%、停發股利」　股價重挫20%

英特爾財報低於預期「裁員15%、停發股利」　股價重挫20%

根據外媒CNBC報導，英特爾表示，作為100億美元成本削減計劃的一部分，將解僱超過15%的員工，並報告了業績低於分析師預期的結果，這也導致英特爾股價在周四盤後交易中下跌了20%。英特爾還表示，將不會在2024財年第四季支付股利，並將全年資本支出降低20%以上。

2024-08-02 10:33
台股跳水700點！科技股慘綠成「重災區」　台積電、鴻海跌逾4%

台股跳水700點！科技股慘綠成「重災區」　台積電、鴻海跌逾4%

市場擔心美國經濟衰退，導致美股重挫，台股2日早盤下跌逾750點，一度下探21,894.07點，跌幅逾3%，失守季線及22,000點關卡。法人指出，美股短線震盪加劇，科技股成重災區，台股前一天收復季線，不排除今天回測季線支撐，台積電（2330）跌逾4%力守900元大關。

2024-08-02 10:26
美股重摔亞股全盤皆墨　日股暴跌近2000點

美股重摔亞股全盤皆墨　日股暴跌近2000點

美股1日全面重挫，拖累亞股表現，台股重挫近700點，跌幅逾2.7%，日股跌勢最重，大跌5%，指數大跌逼近2000點，韓國、澳大利亞股指亦迎來超過2%以上的暴跌。

2024-08-02 09:25
台積電重摔42元至918　台股重挫逾650點22000失守

台積電重摔42元至918　台股重挫逾650點22000失守

美股周四（1日）全面收跌，台股今（2）日以下跌500.90點、22141.20點開出，跌勢擴大，指數重挫逾650點，22000點失守，台積電（2330）下跌41元至918元。

2024-08-02 09:03
台航上半年EPS1.39元、獲利年增87%　下半年三艘新船添業績

台航上半年EPS1.39元、獲利年增87%　下半年三艘新船添業績

台航(2617)今年上半年營收21.53億元，年增9.55%，營業毛利8.81億元，年增24.69%，獲利5.8億元，年增87.7%，EPS1.39元。台航表示，9月北美穀物即將登場，西非鋁礬土出口續旺，再加上紅海危機持續，船舶仍須繞道好望角，壓低船舶周轉率，而公司下半年有三艘新船交船，將增添營收獲利。

2024-08-02 08:21
交割戶V.S.高利活存年利率差400倍　股票玩家必學的交割戶理財攻略

交割戶V.S.高利活存年利率差400倍　股票玩家必學的交割戶理財攻略

大家平常投資股票時，會如何處理資金呢？有些人會選擇先放一筆錢在交割戶中，以免忘記而違約交割；也有人是有需要時才轉剛好的金額至交割戶頭中。其實很多人沒有注意到，證券交割戶的利率非常非常低。相比之下，如果將同樣的錢存入高利活存帳戶中，利息收入可以多出好幾倍，此外市面上還有一些便利的高利交割戶可供選擇，這些帳戶不僅可以直接交割，還能享有較高的利息。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，除了為大家比較各管道利率的不同，也會推薦幾個高利交割戶選項，讓大家可以權衡利弊後管理資金，以獲得更多的利息收益。

2024-08-02 07:03

讀者迴響

熱門新聞

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

製造業數據疲軟　美股收黑近500點

7檔月月配台股ETF除息開獎！　00929、00936年化殖利率破10%

台積電重摔42元至918　台股重挫逾650點22000失守

美股重摔亞股全盤皆墨　日股暴跌近2000點

台股跳水700點　台積電、鴻海跌逾4%

證交所公布22檔注意股　雲豹能源六日跌幅33.21%上榜

快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元　年化分配率11%

快訊／15張千萬發票幸運兒全曝光　花20元買水煎包中大獎

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366