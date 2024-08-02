養兒防老？年輕爸媽選擇「靠自己最好」利用定期定額提前規劃65歲後的人生

▲養兒真的可以防老嗎？這次跟著《街訪突即隊》來看看年輕爸媽怎麼說！（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

財經中心／綜合報導

「你不理財，財不理你！」這句話是許多人投資理財的開始，對於有生小孩計畫的上班族來說，更要做好「養活自己與孩子」的實際準備！為了了解現代人對於養兒的觀念，是不是還停留在傳統思維，《街訪突即隊》主持人韓老師這回特別上街找「爸媽們」抬槓，既要請他們分享育兒甘苦談，也要聽聽他們對於「養兒防老」的看法！

韓老師首先好奇的是，現在養小孩真的很燒錢嗎？氣質型媽媽表示，養小孩的負擔真的很沉重，不僅學費費用高昂，暑假期間還需要支付安親班等額外開銷，導致7、8月都呈透支狀態。另外家有小小孩的年輕爸爸則認為，可能是因為孩子還小，目前主要費用都集中在日用品，例如尿片和奶粉等，金額也並未如想像中可怕。

韓老師接著問年輕爸媽當初生小孩的原因，氣質型媽媽坦言自己原本並不打算這麼早生小孩，但卻意外地迅速懷孕，經過與丈夫討論後決定生下來。抱著可愛小女兒的年輕媽媽則表示，本來不打算生小孩，但無奈雙方父母都在催，而且表示他們都可以幫忙顧，因此才決定生小孩。

無論未來有沒有想生小孩，現代人都想問年輕爸媽的問題就是——孩子出生後，到底會對生活帶來什麼改變？有民眾直白地回，「就是變得很窮吧（笑）！」以前一年出一兩次國、偶爾吃吃大餐，但有了小孩以後這些都成了奢望，只要每個月不超支就心滿意足。年輕媽媽也表示，自己因為父母的幫忙，生活上並未有太大改變，不過與公婆的關係變得更好，「現在可以用小孩當話題，他們也可以跟我分享小朋友最近發生什麼事。」

最後，韓老師不禁好奇問他們，「你們現在覺得養小孩真的能『防老』嗎？」氣質媽媽認為，這種想法對小孩來說不太公平，「如果有比較好的投資商品，讓我們帶小孩更輕鬆，當然會覺得很棒。」年輕爸爸也務實表示，「規劃自己的退休生活，還是靠自己最實在，像我現在每個月都會多存一筆錢，一部分當自己的退休金，另一部分則是當小孩上大學要用的教育金。」不管如何愛子心切，這些年輕爸媽都認為，「還是靠自己最實在啦！」

聽到這些年輕爸媽不約而同提到自己的退休生活，韓老師也相當認同，「靠人人跑、靠山山倒，還是靠自己最好！」眼看最近股市正熱，上班族都傾向把錢放在股市試著賺人生的第N桶金，最近韓老師也找到另一種投資方式，那就是「基富通」專為退休準備的「好好退休準備平台」

「好好退休專案基金是由產官學界的專家代表訂定規則，篩選出長期投資專屬商品，它以定期定額方式扣款、終身0手續費，而且經理費也小於1%。」而且更貼心的是，有興趣的民眾還可以透過網站上的「退休計算機」，幫助自己率先瞭解所謂的「退休資金缺口」，再依此挑選最適合自己的產品。

退休計算機的使用方式其實相當直覺簡單，韓老師舉例，假設30歲兩手空空才開始存退休金，就在退休計算機中鍵入30歲，預計65歲退休後每個月花費30,000元、投資報酬率為7％，並選擇預期的退休型態，設定通通輸入完成後，一鍵就可以取得專屬的「退休報告書」。根據韓老師輸入的資訊，報告書顯示從現在開始就要每個月定期定額存2,537元，才能在退休時，順利滾出讓未來自己好好生活的437萬！

值得一提的是，韓老師也設定「假如晚5年」也就是35歲才開始存，每個月就要準備3,712元，比起30歲開始，每月要多花1張藍色小朋友，「所以建議大家想要投資自己或是想提早退休，越年輕開始做就能越快達成你的夢想，也能讓你的生活更加沒有負擔！」

還沒有小孩的韓老師也感嘆，「在少子化的現代，養兒防老的觀念已經過時了，靠自己還是最好，而且年輕就是本錢，建議可以利用年輕的時候入手『好好退休基金』。」最後，韓老師也提醒，現在開始準備也不一定要以退休為目標，只要是長期資金的需求，例如買房、買車以及孩子的教育基金等，也很適合利用平台上的基金做定期定額長期投資，「投入久了，就可以感受時間複利的威力！」讓未來的你感謝現在的自己。