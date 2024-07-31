快訊／132萬股民嗨翻！00878配0.55元創新高 年化配息率逾9%

擁有132萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）今（31日）公告第16次季配息，每股配發0.55元，再破紀錄，以今（31）收盤價22.97元計算，年化配息率9.6%。

聯發科第二季每股賺16.19元「年增逾6成」 毛利率48.8%

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公佈第二季財報，第2季營收為1272.71億元， 季減 4.6%，年增29.7%。營業毛利為621.36億元，季減 11.1%，年增33.2%，毛利率為 48.8%，季減3.6 個百分點，本期淨利為259.55億元，較前一季減少18%，較去年同期增加62%，每股盈餘為16.19 元。

台股遭列窄基指數 期交所： 限制美投資者交易台指期

台灣期貨交易所今天宣布，美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，台灣證交所加權指數依規定轉變為窄基指數，期交所台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）也成為窄基指數期貨，3項商品限制美國投資者交易。

快訊／日央開獎！利率升至0.25% 日圓匯價見151後拉回

日本央行今（31日）中午宣布連2日利率會議結果，升息15個基點（0.15個百分點），政策利率上調至0.25%，跟市場先前預期相同。消息公告後，日圓兌美元閃見151字頭，一度升至151.56，隨後拉回至153；日股下挫約百點，反應相對平淡。

友達Q2地震影響每股損失0.03元 本業成功轉虧為盈

面板大廠友達（2409）今日舉行法說會，並公佈第二季合併財報，第二季合併營業額為743.3億元，季增25%，年增17.4%，毛利率11.2%，營利率為0.1％，歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，基本每股損失為0.03元。

日央升息！日圓現鈔「0.2176」 10萬台幣開獎後多換4000日圓

日本央行今（31日）宣布升息，日圓匯價閃見151字頭，台銀日圓現鈔牌告價也出現劇烈波動，從早盤最高0.2195，午盤政策公告後重回0.2176，變動幅度劇烈，10萬台幣在今日早、午盤換匯價差近4000日圓，交易員直呼「三溫暖」行情來臨，有換匯需求的民眾需特別注意。

英特爾要裁員千人 激勵盤後股價漲逾2%

根據外媒《彭博社》報導，英特爾計劃裁減數千名員工來降低成本，以從盈利下滑和市佔損失中恢復過來。受此消息影響，英特爾股價盤後上漲逾2%，最高達到 31.11美元。

國巨Q2每股大賺13元「寫11季以來新高」 股價亮紅飆漲6.6%

被動元件大廠國巨公司（2327）召開完今年第二季法人說明會，財報亮眼，稅後淨利54.53億元，寫7季以來高點，每股淨利（EPS）13.02元，更寫下近11季新高，31日早盤以743元開出，開盤5分鐘飆漲778元，一度大漲48元，漲幅近6.6%，受投資人矚目。

超微財報佳盤後大漲9%逆轉晶片股 陸行之：換AMD救台積電

美科技股在30日收盤一片哀嚎，輝達（NVIDIA）重挫7%，台積電ADR也下挫3.42%，但AMD（超微）在盤後公布財報，第3季度營收指引大幅優於市場預期，至台北時間上午八時，盤後股價一度大漲逾9%，全面扭轉晶片股劣勢，前半導體資分析師陸行之今（31）日一早在臉書上發文指出，「去年曾經說過一個 NVIDIA 救T同學（此指台積電），這次看看會不會輪到 AMD 救T同學一次」。

抽到有望現賺1.1萬 台新藥8月1日起開放申購

新股紅包別錯過！台新藥(6838)辦理初次上市普通股股票承銷案，承銷價36元，以市價47.15元計算，抽中一張有望獲利1.1萬。