聯發科第二季每股賺16.19元「年增逾6成」　毛利率48.8%

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）
記者高兆麟／綜合報導
IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公佈第二季財報，第2季營收為1272.71億元， 季減 4.6%，年增29.7%。營業毛利為621.36億元，季減 11.1%，年增33.2%，毛利率為 48.8%，季減3.6 個百分點，本期淨利為259.55億元，較前一季減少18%，較去年同期增加62%，每股盈餘為16.19 元。
聯發科表示，本季營收較前季減少，其中智慧裝置平台及電源管理晶片較前季成長，手機較前季下降。本季營收較去年同期增加，三個營收類別都較去年同期成長。
聯發科第二季營業毛利為621.36億元，較前季減少 11.1%，較去年同期增加 33.2%。毛利率為 48.8%，較前季減少 3.6 個百分點，主要因前季包含一次性的項目。較去年同期增加 1.3 個百分點，主要因產品組合較佳。
聯發科本季營業利益為249.56億元，較前一季減少 22.4%，較去年同期增加 69.2%。本季營業利益率為 19.6%，低於前一季之 24.1%，高於去年同期之 15%。
聯發科本季本期淨利為 259.55億元，較前一季減少 18%，較去年同期增加 62%。本季本期淨利率為 20.4%，低於前一季之 23.7%，高於去年同期之16.3%。每股盈餘為16.19 元，低於前一季之19.85元，高於去年同期之10.07 元。
聯發科表示，本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較前季減少，主要因本季營收與毛利率較前季低。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較去年同期增加，主要因本季的營收較去年同期高。
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