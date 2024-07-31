出口擴增不如預期　主計總處下修Q2經濟成長率至5.09％

▲行政院主計總處。（圖／記者謝婷婷攝）



記者廖婕妤／台北報導

主計總處今（31）日公布，今年Q2經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主要是因為商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅。

主計總處表示，Q2外需方面，AI等新興科技應用需求持續熱絡，加上終端需求逐漸回溫，三角貿易及航運服務表現也不錯，併計所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點。

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主計總處指出，進口方面，出口及投資引申需求推升廠商備料及資本設備需求，其中農工原料及資本設備增加，服務輸入也隨國人出國熱潮而擴增，併計經所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長10.62％，較預測數增加1.71個百分點。

內需部份，受惠就業市場穩健及調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，跨境旅遊熱絡帶動航空客運及國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，概估Q2民間消費實質成長2.71%，較預測數增加0.12個百分點；綜計Q2國內需求實質成長6.25％，對經濟成長貢獻5.47個百分點。