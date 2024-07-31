台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣近期跳電頻傳，許多民眾仍認為這就是代表缺電，對此，經濟部長郭智輝今（31）日再次重申，台灣不缺電，目前電力可滿足所有需求，跳電主要是3大原因造成，加上外部環境影響所致，目前已加強汰舊巡守，力拚一年內減少跳電頻率。

針對最近台灣頻傳跳電，有部分的民眾認為頻繁跳電就是缺電，郭智輝強調，這已經講過很多次，台灣不缺電，會跳電主要有3大原因，一是因為饋線太長，二是變電所太老舊，三是同一個地區增加很多用電或者增加很多人用電，所以在比較老舊的環境裡面，品質可能無法滿足適時供電的需求，才會產生跳電；一方面是外部環境影響，「這個不可思議，前幾天花蓮和平電廠的電線饋線被閃電打到，機率就是非常低，但還是發生了。」

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郭智輝重申，現在供電部分，台灣產生的電力是絕對可以滿足所有需求，會發生跳電，可能是因設備比較老舊、或是外部環境變異，目前已加強這一部分巡守，快速讓環境變異造成的停電、跳電現象，盡量在今年底或明年中、在一年內能夠減少跳電頻率。

另有民調指出，6成民眾支持核電，郭智輝回應「我沒有立場支持什麼電，我所有的電都支持」，他強調，經濟部是執行單位，如果今天國會通過要執行核電再延役，就會馬上執行核電延役；如果國會通過核電不能再用，也會馬上執行核電就不再用。