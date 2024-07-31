8月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率維持10％

▲台電指出8月供電無虞。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

8月天氣持續炎熱，有關8月供電狀況，台電表示，預估日尖峰最大可達4615萬瓩、備轉容量率10%；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩、備轉容量率7%、備轉容量可達280萬瓩，供電能力充裕。

台電指出，7／23瞬時尖峰負載在13時38分創下4142萬瓩歷史新高，當下備轉容量率仍有12.9％，用電量創新高但仍在台電預估範圍內，台電亦將持續備妥充足電力來因應各種情境。

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台電說明，參考氣象資料、歷史負載及經濟情勢，預期8月天氣仍炎熱且景氣亦持續熱絡，民生及產業用電需求仍高。整體供電能力預估日尖峰最大可達4615萬瓩，大於預測最高負載4145萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩，大於預測最高負載3746萬瓩。

台電表示，核三1號機於7／27停機，但近期已有容量更大的民營豐德電廠3號機加入供電，大潭9號機也將於8月進行測試運轉。另8月光電中午時段出力預計可維持700萬瓩以上，挹注日間供電能力；凱米颱風帶來豐沛水資源提升慣常水力發電操作彈性，搭配儲能、抽蓄等調度作為及各項需求面管理措施，可抑低夜尖峰負載，確保供電無虞。

台電強調，備轉容量是為了因應如炎熱氣候導致負載攀升，或供電機組故障等非預期事件時，消弭其對電力系統的衝擊，維持系統正常運作。至於要準備多少備轉容量，取決於安全與經濟之間的平衡。

當機組發生突發事故，只要備轉容量足以因應，便能在短時間內讓有後援機組替補上陣。如6月29日民營和平電廠因雷擊導致機組跳脫，便是電力系統的非預期狀況，第一時間透過備轉資源快速調節，確保穩定供電。雖然當下備轉容量率數字下降，但其反映的正是預備待命的供電能力發揮作用，凸顯備轉容量率是維持供電穩定的手段而非目的。