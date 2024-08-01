輝達反彈大漲13%！「黃仁勳概念股」漲勢猛烈　妖股關不住飆漲停

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）7月31日收盤大漲12.81%，激勵台股「黃仁勳概念股」勁揚，其中，益登（3048）、所羅門（2359）直攻漲停板，光寶科（2301）、京元電子（2449）、緯穎（6669）、華碩（2357）等都上漲逾6%，就連被「關禁閉」列為處置股的妖股慧友（5484）也一度在試撮中衝上漲停價。

輝達在大漲的前一天，股價原先還重挫7%，市值單日蒸發1,930億美元，不過就在降息政策陸續浮出檯面，加上輝達新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，市場再對科技股充滿信心，美股7月31日主要指數收紅，輝達股價收盤大漲12.81%，市值單日回補3,290億美元，漲勢刷新過去幾個月亮眼紀錄。

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值得注意的是，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳日前演講點名台廠供應鏈夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」，也受到輝達漲勢激勵，其中，益登開盤不到5分鐘直攻漲停價46.85元，所羅門也同步登漲停價158元，光寶科大漲9.49%飆上108.5元，京元電子、緯穎、華碩也見到上漲逾6%。

另外聯電（2303）漲逾5%，聰泰（5474）一度接近漲停價160.5元，隨後收斂漲勢也有5%；其餘如華擎（3515）、凌華（6166）、廣達（2382）、技嘉（2376）、欣興（3037）、新漢（8234）、圓剛（2417）、神達（3706）、英業達（2356）也漲逾3%，皆受投資人矚目。