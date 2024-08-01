先探／謝金河：台灣價值股資金所歸

今年全球資本市場的指揮棒跟著黃仁勳的腳步起舞，Nvidia的潮起潮落也決定了全球科技股的命運與方向，這不但牽動從Nvidia、AMD、AVGO，一直延伸到SMCI（美超微）、TSMC ADR及台灣台積電的走勢，也決定費城半導體指數的命運。

文／謝金河

七月三十日，Nvidia繼續探底下跌，股價下跌七．八六美元，最低跌至一○二．五四美元，收盤一○三．七三美元，繼續創下回檔新低，Nvidia分割後，股價最高一四○．七六美元，現在跌到一○二．五四美元，總計跌掉三八．二二美元，回檔幅度達二七．一五％，市值從最高的三．四六八兆美元縮水剩下二．五二六兆美元，蒸發了九四二○億美元，這大大影響了ＡＩ相關股的走勢。

科技股的修正尚未結束

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在彭博商業周刊登出川普專訪之前，Apple市值達三．五九四兆美元，微軟三．四七五兆美元，Nvidia三．四六八兆美元，美國科技股三大巨頭市值加起來達十．五三兆美元，如今單是Nvidia就蒸發近一兆美元，儘管ＡＩ前程似錦，但黃仁勳賣股，加上獲利機制尚未彰顯，在股價衝太高後，現在修正壓力也比預期大，Nvidia回檔修正二七．一五％，AMD從一八七．二七跌到一三四．○五美元，跌幅達二八．四二％，AVGO分割後從一八五．一元跌到一四三．三五美元，跌幅也達二二．五八％，ASML從一一一○．○九跌到八五○．一八美元，也跌了二三．四一％，而台灣投資人眾望所歸的台積電ＡＤＲ，在川普喊話後從一九三．四七跌到一五二．一一美元，台積電ＡＤＲ下跌四一．三六美元，跌幅二一．三八％，也牽動台積電的走勢，台積電從一○八○元跌到九一五元，回檔一六五元，跌幅十五．二八％，依照過去台灣與美國費城半導指數連動的格局來看，這一波科技股的修正尚未結束。

美國費半指數從七月中旬最高的五九三一．八三下修到四八七四．六一，下跌一○五七．二二，跌幅十七．八二％，ＳＯＸ指數這一波急跌，不但跌破季線，也跌破半年線，台灣的加權指數這次從二四四一六．六七跌到二一八三三．八五，跌幅是十．五八％，比費城半導體指數輕了一些，不過重要權值股也跌得重，例如，鴻海從二三四．五元跌到一八八．五元，跌了十九．六二％，股價正好跌落季線。聯發科從一四六五跌到一一八五元，股價跌了十九．一八％，這次看起來比較慘烈的修正在ＡＩ相關股上面。

今年表現勇冠三軍的廣達從三四五跌到二六一．五元，股價下跌二四．二％，這比台達電回檔十五．一七％、股價站在季線上慘很多。

其他ＡＩ伺服器相關股更慘，像是去年七月漲到一六一．五元的緯創跌到九三．七元，股價回檔，季線、半年線、年線都沒有支撐，直接形成空頭排列；緯創的子公司緯穎從二八六五跌到一九○○元，也是如此。直接遁入空門的有光寶科、英業達、連技嘉都慘跌，更是令人吃驚。

半年報揭露形成兩種現象

技嘉今年寫下三九四．五元的高價，這回跌到二五二元，股價下跌三六．一二％，這一回合ＡＩ相關股大回檔，看起來是今年上半年市場資金炒作過猛留下的後座力，正好進入七、八月財報揭露，形成兩種現象，先前是「老人與狗」效應，是技術面在修正過大的乖離，接下來是進行巴菲特的「海水退潮看誰在裸泳？」，也就是基本面的修正，這當中像很多人形機器人概念股，例如羅昇漲到一四四元，所羅門漲到一八七．五元，或是慧友到一一八．五元，這些公司盈利都很單薄，甚至有的長期虧損累累，股價因題材大漲，現在必須面對基本面的考驗，這當中很多設備股、光纖股都有這個現象。

這次台股狂飆到二四四一六．六七，最重要的是前十大權值股在ＥＴＦ效應中猛力大漲，本土ＥＴＦ資金力道逐漸蓋過外資，這使得大市值企業在這一波漲勢中顯得格外亮眼，尤其像台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、日月光投控，到金控前三大市值的富邦金、國泰金、中信金都出現噴出行情。（全文未完）

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