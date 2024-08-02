交割戶V.S.高利活存年利率差400倍　股票玩家必學的交割戶理財攻略



▲交割戶理財攻略（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

大家平常投資股票時，會如何處理資金呢？有些人會選擇先放一筆錢在交割戶中，以免忘記而違約交割；也有人是有需要時才轉剛好的金額至交割戶頭中。其實很多人沒有注意到，證券交割戶的利率非常非常低。相比之下，如果將同樣的錢存入高利活存帳戶中，利息收入可以多出好幾倍，此外市面上還有一些便利的高利交割戶可供選擇，這些帳戶不僅可以直接交割，還能享有較高的利息。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，除了為大家比較各管道利率的不同，也會推薦幾個高利交割戶選項，讓大家可以權衡利弊後管理資金，以獲得更多的利息收益。

證券交割戶的利率差異

根據台灣各家銀行的數據，活期儲蓄存款的利率從0.6%到0.875%不等，最多的是0.825%。假設有30萬元存入活期儲蓄存款帳戶，利率0.825%，一年後可以獲得2,475元的利息。而定期存款的利率則從1.675%到1.765%不等，最多的是1.725%。同樣是30萬元，一年後可以獲得5,175元的利息。高利活存帳戶因為利率更高且隨時可以動用，近年來非常流行。假設30萬元存入高利活存帳戶，利率2%，一年後可以獲得6,000元，明顯比普通活存和定存更方便。相比之下，證券交割戶的利率從0.005%到0.04%不等，最多的是0.005%。假設30萬元存入交割戶，一年後的利息僅有15元。

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▲帳戶利率差異大不同（圖／不管啦！給我錢）

除了上述四種帳戶，還有一種選擇是「高利交割戶」，這種帳戶的利率會比普通交割戶高。現在各家銀行都在推數位業務，因此有許多數位帳戶可以作為證券交割戶，同時享有高利活存的利率。

高利交割戶比較表

●聯邦New New Bank：新戶10%、舊戶2%

●富邦數位帳戶：新戶2.5%

●華南SNY：不分新舊戶2.3%

●一銀iLEO：不分新舊戶2%

●永豐大戶：不分新舊戶1.5%

▲高利交割戶比較表（圖／不管啦！給我錢）

對於忙碌的上班族來說，違約交割一次造成的損失遠大於利息收入，因此許多人更在意方便和簡單。主持人強尼也建議，可以選擇有自動轉帳服務的銀行，當股票交割需要扣款時，系統會自動從活存帳戶轉帳到交割戶，平時交割戶維持0元，如果當有賣股、或現金股利進來，也會自動轉到活存帳戶裡。



▲交割戶自動轉帳服務（圖／不管啦！給我錢）

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