看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC表示，美系外資摩根士丹利看好到2027年，NVIDIA資料中心GPU伺服器機架系統所需的冷卻需求將創造一個價值48億美元（約新台幣1572億元）的市場，其中也點名奇鋐及台達電有望受惠。

摩根士丹利認為，透過增強設計能力等，此類液體冷卻系統可節省10%至15% 的資本支出。 NVIDIA GB200 GPU伺服器的液體冷卻系統的總成本為每個機架 82460美元（約新台幣27萬元），比H100 GPU機架的空氣冷卻系統高出15到20倍。

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NVIDIA的GPU主導著市場，並支援大多數生成式人工智慧工具。摩根士丹利分析師認為，預計將受益的公司包括具有「可靠出貨記錄」的供應商等。其中包括資料中心設施供應商Vertiv、施耐德電氣、台灣公司奇鋐和台達電。

在這些公司中，台達電是摩根士丹利的首選，因為外資相信其液體冷卻解決方案將在 2025 年為 AI 冷卻收入額外增加 2.8 億美元。摩根士丹利將該股目標價從400元上調至488元，這意味著潛在上漲幅度約為26%。

外資也對奇鋐持樂觀態度，稱其處於有利地位，可以為人工智慧伺服器提供各種空氣和液體冷卻產品。它指出，奇鋐已被選為NVIDIA的主要GB200冷板合作夥伴，指的是透過液體冷卻技術去除熱量的組件。摩根士丹利預計奇鋐將在今年第三季推出第一批出貨，並在2025年佔據30%的出貨量供應份額。