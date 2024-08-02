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台航上半年獲利成長87％　每股賺1.39元

▲台航新造4萬噸節能船同型船照片。（圖／台航提供）

▲台航上半年獲利大幅成長。（圖／台航提供）

記者廖婕妤／台北報導

台航（2617）公告今年上半年財報，合併營收為21.53億元，年增9.55％；營業毛利為8.81億元，年增24.69％；稅後淨利為5.8億元，年增87.7％，EPS為1.39元。展望下半年，預計運價仍會優於去年同期，加上船隊持續汰舊換新，看好本業營收獲利持續成長。

台航表示，今年上半年營收主要成長動能，來自中油觀塘工業港案的拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、5月新增1艘散裝輪，以及整體散裝市場在巴拿馬運河擁塞及紅海等事件壟罩下，運價得以獲得有效支撐。

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台航指出，中國身為全球乾散貨最大進口國，上半年鋼鐵業雖受房地產影響，產量僅較去年同期些微下滑，但鋼材出口卻年增20％，導致中國對鐵礦砂進口需求強勁；加上長水路的西非鋁礬土、海運煤炭及南美穀物進口亦增加等因素支撐下，散裝上半年整體運價表現亦較去年同期為佳。

展望下半年，台航表示，雖然7、8月散裝市況有些轉淡，預計9月開始在北美穀物出口，以及西非鋁礬土延續上半年的出口旺盛之下，再加上紅海危機今年應無法解決，船舶仍需繞道好望角抵消運力下，預估下半年運價應仍會較去年同期為佳。

針對船隊規劃，台航為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026年投入營運；7月已有1艘4萬噸散裝船順利交船，8、9月將另有4萬噸及6萬噸各1艘散裝新船加入營運，散裝本業營收及獲利應能持續成長。

另外，近期二手散裝船船價創10年來新高，台航董事會已通過於Q3處分2艘6萬載重噸老舊及高價船舶。

台航也提到，2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，再加上歐盟自今、明年開始課徵碳稅（EU ETS及FuelEU Maritime）後，往後將逐年提高稅率，屆時將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

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關鍵字： 台航航運散裝

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