雲豹裝甲車「抗彈鋼板有裂紋」　中鋼機械：銲道面積不足造成

▲國軍自主生產的雲豹八輪裝甲車抗彈鋼板出現裂紋。圖為CM-32雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）
記者楊絡懸／台北報導
國軍自主生產的雲豹八輪裝甲車抗彈鋼板出現裂紋，國防部軍備局表示，鋼板製造合約商是中鋼機械公司，對此，中鋼機械公司2日說明，鋼板裂紋出現在車體次結構，而非主結構，因此，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足造成。
國防部軍備局表示，陸軍於2023年7月實施主官裝檢時，發現一輛雲豹八輪甲車著陸板有裂紋，即執行全面清查，截至目前為止，已完成2輛車身前斜板全新更換，以及48輛著陸板裂紋銲補修復。經軍備局第209廠「物化性實驗室」等多重測試，防彈相關功能驗證無虞。
對於相關情事，國防部軍備局要求合約商中鋼機械公司（鋼板製造商）協請第三方公正單位金屬工業研究發展中心，執行車身鋼板物理性檢測，發現因部分銲接不良等因素，以致產生裂紋，即執行改善作業。
針對國軍自力研發產製雲豹八輪甲車出現鋼板裂紋，中鋼機械公司說明，鋼板裂紋主要出現在車體次結構如著陸板，而非主結構，原因不在鋼板材料本身，而是銲道面積不足所造成。經中機公司銲補修復後，皆已完成改善，也從設計上完成根本改善，已符合軍方要求。
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