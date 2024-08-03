▲金管會。（圖／ETtoday資料照）
文／中央社
主要亞股2日一片慘綠，台股終場重摔1004.01點，創收盤最大跌點。金管會出面表示，今年截至8月1日止，台股漲幅居主要亞股之冠，成交量能亦走揚，金管會將密切關注國際金融市場變化。
美股前一營業日受製造業數據不佳、輝達重挫逾6%並帶動科技股下跌等因素影響，4大指數齊跌，其中費半重挫7.14%，其餘指數跌幅介於1.21%至2.3%區間，2日主要亞股皆墨。
金管會指出，台股2日收盤收在21638.09點，下跌1004.01點，跌幅達4.43%，成交量新台幣5171.83億元，外資呈現賣超，截至台股收盤時，日本跌幅達5.31%、韓國跌幅3.6%、香港跌幅2.37%、新加坡跌幅1.01%、上海跌幅0.51%。
金管會表示，若拉長時間觀察，今年截至8月1日止，台股漲幅達26.27%，相較日本漲幅13.93%、新加坡漲幅5.54%、韓國漲幅4.61%、香港漲幅1.51%、上海跌幅1.43%、深圳跌幅8.94%、美國道瓊漲幅7.05%，台股漲幅居主要亞股之冠。
量能方面，今年截至8月1日止，台股集中市場日均成交量達4408億元，年增62.92%。
根據金管會證期局資料，截至今年8月1日，台股信用交易整戶擔保維持率為170.33%，外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.89%。
金管會說明，今年截至6月底台股本益比達24.4倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，今年上半年國內上市櫃公司累計營收達20.03兆元，創歷年同期次高，年增達10.23%，金管會將密切關注國際金融市場變化。
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