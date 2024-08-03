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台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲外資連續大賣台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股昨（2）日在黑色星期五籠罩下，終場暴跌1004.01點，收在21638.09點，成為台股史上首次單日下跌千點的紀錄，且外資也重砍台股，單日賣超966.59億元，刷新紀錄，累計本周大幅減碼1191.67億元，為今年來單周賣超第3大，賣超前十檔股票中包含4檔人氣ETF以及面臨900元關卡保衛戰的台積電（2330）。

▲▼外資賣超概況。（圖／記者林潔禎攝）

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台股周五一日暴跌千點，單日跌幅4.43%，指數一舉跌破22000點支撐，本周台股持續下挫481.12點，周線跌幅-2.18%，連三黑。

三大法人方面，外資周五大舉賣超966.59億元，自營商同日調節380.14億元，雙雙刷新法人單日賣超台股金額紀錄；統計三大法人本周動向，同樣僅有投信持續站在買方，連續第9周加碼台股，買超金額415.57億元。

至於外資連續4周從台股提款，本周大幅減碼1191.67億元，為今年來單周賣超第3大，自營商連續賣超台股周數上升至10周，本周賣超707.46億元，三大法人合計賣超1483.56億元。

細究外資本周賣超台股股票中，前3名都是高股息ETF，元大台灣價值高息ETF（00940）單周賣超17.9萬張居冠，其次是復華台灣科技優息（00929）9.85萬張、國泰永續高股息（00878）9.16萬張。

至於4~10名依序是友達（2409）、鴻海（2317）、台積電、欣興（3037）、廣達（2382）、元大台灣50（0050）與華邦電（2344）。
 

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關鍵字： 台股外資跌幅賣超市場恐慌

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