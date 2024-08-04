股神巴菲特出手！重砍蘋果5成持股　手握9兆現金創新高

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）公告上半年持股，意外揭露拋售蘋果公司約5成持股，由於消息在蘋果交出亮眼的第2季財報後曝光，由於「股神變心」之後，波克夏的現金池來到2769.4億美元（約台幣9.1兆元），創下史上新高。

《CNN》、《路透社》等多家外媒報導，波克夏披露，截至第2季末，公司持有的蘋果股票價值為 842 億美元（約台幣2.76兆元），從 7.9 億股降至 4 億股。這次大幅拋售對巴菲特來說是值得注意的，他以長期持有股票而聞名，不過對這項消息蘋果未予置評。

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《Forbes》則指出，蘋果公司不溫不火的成長率和高估值表明，股神可能已經得出結論，公司的前景並不樂觀。

波克夏海瑟威先前曾減持蘋果的股份，2023 年最後三個月，波克夏海瑟威出售了 1000 萬股蘋果股票，約佔其所持公司股份的 1%， 2024年第一季度，波克夏將其持有的蘋果股份削減了13%，第2季則是進一步擴大。

波克夏海瑟威第二季出售了價值 755 億美元（約台幣2.48兆元）的股票。與蘋果一樣，波克夏海瑟威將其在第二大銀行美國銀行的股份削減至 411 億美元（約台幣1.35兆元）。

最新資料顯示，波克夏持股總額的約72%，多集中在5家公司，蘋果仍在其列。這5家公司分別是：美國運通（約台幣1.15兆元）、蘋果（約台幣2.76兆元）、美國銀行（約台幣1.35兆元）、可口可樂（ 約台幣8368億元）和雪佛龍（約6103億美元）。