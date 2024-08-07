AI切入點來了！00757擁抱輝達、微軟　定期定額5年報酬率翻倍

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到市場擔心人工智慧（AI）公司估值過高，引爆美科技巨頭股價回挫，惟市場認為題材結構上長線仍看好AI，專家建議，上半年空手投資人看著股價一路飆升苦等拉回上車機會，趁此波全球股市修正同時，找尋切入點，以包辦全球十大科技天王的統一FANG+ETF（00757）為例，以過往記錄來看，以「定期定額、長線投資」， 1年績效逼近4成，如果擺長至5年，報酬率直接翻倍。

統一FANG+ETF（00757）穩坐海外股票ETF淨值王寶座，產品優勢在於選出10檔科技精英後成分股之後，採用等權重配置，就是這10檔股票，各佔10%權重，每季再平衡一次。

根據統一投信官網顯示，00757成份股包括特斯拉、蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet、Snowflake、微軟、網飛（Netflix）、博通（Broadcom）、輝達（NVIDIA），不僅是AI時代各應用領域的如軟體、雲端服務、電動車及社群網站等主要玩家外，也是投資人耳熟能詳的重量級企業。

00757穩坐海外股票ETF淨值王寶座，股價在7月中旬創下史上新高96元，短線雖拉回，但統計今年以來至7月底股價仍飆漲超過3成，而看好其前景，存股族一路買進，根據集保中心統計，00757受益人數月月高，在去年底時僅2.7萬餘人，近三個月爆發性成長，6月中突破4萬人，7月中再破5萬人大關，短線股價拉回，但受益人數在8月2日來到5萬2891人，創史上新高。

依統一投信官網資料顯示，在投資人資金追捧推升之下，00757規模也快速增胖，今年至8月1日止總市值增幅更一舉翻倍、衝到244.9億元。

上半年股市火熱，面對00757處在歷史高檔區，空手投資人深怕買貴，苦等低點上車機會，就算想定期定額，也深怕買在高點，專家指出，其實只要是長線趨勢向上的好標的，不論高低點進場，只要長線定期定額，都能繳出不錯的超額報酬率。

據晨星統計，00757定期定額一年報酬率近35%，是同類型平均的2倍，存股2、3、5年報酬率更是同類族群之冠。

法人表示，聯準會7月底利率會議的鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路。利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局。在AI長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為布局首選，建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。

00757定期定額首選 不論高低點進場報酬皆強