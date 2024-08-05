台股2交易日狂殺2811點　證交所信心喊話：經濟表現穩健

記者廖婕妤／台北報導

台股連續2個交易日出現單日狂殺千點的慘況，今（5）日終場殺1807點創史上最慘紀錄，證券交易所罕見於15：00召開記者說明會向外界說明市況，總經理簡立忠指出，目前國內基本面看起來，我國經濟表現穩健，將密切注意相關國際事件對台股影響，必要時，證交所將採取各項穩定市場措施。

▲台股今日收盤大跌1807點，創史上最大跌點。（圖／記者屠惠剛攝）

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證交所總經理簡立忠說明，受到美國經濟數據不佳及中東局勢緊張，台股今日收盤重挫1807.21點，亞洲主要市場同時段也同步下挫，日股下跌超過12％、韓股跌逾9％，上周五美股4大指數下跌，尤其費半跌幅最大，交易所非常密切關注股市下跌波動。

簡立忠指出，國內基本面，依據台經院景氣預測，受惠全球AI產業熱潮，國內企業擴展意願增加，出口表現優於預期，預估今年經濟成長率3.85％；國發會公布6月景氣燈號轉為「景氣熱絡」紅燈，顯示我國經濟表現穩健。

簡立忠提到，長期而言，台股全年漲幅10.6％，相較亞洲股市表現仍佳。截至8／2，代表散戶的交易整戶擔保維持率為163.54％，追繳金額及處分金額僅略為上升，顯示市場各項風險控管機制發揮預期功能，整體市場結算交割秩序良好。

證交所將密切注意相關國際事件對台股影響，面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，投資人應審慎理性面對近期台股震盪走勢，必要時，證交所將採取各項穩定市場措施。