台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

▲台北股市今日遭血洗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）公告上半年持股，揭露拋售蘋果公司約5成持股，波克夏的現金池來到2769.4億美元（約台幣9.1兆元），創下史上新高，不過這也造成美股和台北股市崩盤，台積電和鴻海等蘋果供應鏈股價也因此被血洗。

鴻海和台積電今日都下跌近10%，其中台積電一度跌停至813元，鴻海則跌停收在168元，中國立訊精密也跌7.7%。

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針對波克夏出售蘋果股票，Jonestrading首席市場策略師Mike O'Rourke認為，任何人都很難說這不是市場的負面消息。外媒也認為，這是造成台積電和鴻海等公司股價重挫的因素之一。

《CNN》、《路透社》等多家外媒報導，波克夏披露，截至第2季末，公司持有的蘋果股票價值為 842 億美元（約台幣2.76兆元），從 7.9 億股降至 4 億股。這次大幅拋售對巴菲特來說是值得注意的，他以長期持有股票而聞名，不過對這項消息蘋果未予置評。

《Forbes》則指出，蘋果公司不溫不火的成長率和高估值表明，股神可能已經得出結論，公司的前景並不樂觀。

波克夏海瑟威先前曾減持蘋果的股份，2023 年最後三個月，波克夏海瑟威出售了 1000 萬股蘋果股票，約佔其所持公司股份的 1%， 2024年第一季度，波克夏將其持有的蘋果股份削減了13%，第2季則是進一步擴大。