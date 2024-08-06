新創BBTruck獲Pre-A輪募資！累計金額2億元　加速拓展海外市場

▲BBTruck共同創辦人暨營運長莊凱程（左）、BBTruck共同創辦人暨執行長周品寰。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球供應鏈與物流科技新創BBTruck於6日宣布，獲Pre-A輪資金挹注，創立至今已累積資金超過600萬美元（約新台幣2億元）。BBTruck表示，新一輪資金將運用於積極拓展全球市場，深化北美地區、拓展東南亞等海外版圖，目標打造全球性的物流科技生態系。

台灣供應鏈物流市場擁有數以千計的貨運行，多數傳統業者仍仰賴人工安排貨運、電話下單，造成回頭車出現空趟的狀況頻繁；企業也往往需要透過不同的物流供應商來滿足漫長供應鏈的運送需求，不僅曠日費時，也消耗大量的人力資源，以致物流效率低落。

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為此，BBTruck為企業與物流業者間打造資訊透明的供應鏈物流管理平台，將各種卡車大小、裝置、即時訂單、承載量、地址等運輸能力關鍵資料進行全面整合，成功節省原先需耗時長達5至6天的人力成本，打造更加高效的物流。

簡單來說，當企業透過BBTruck平台下單後，平台便會運用大數據分析自動調撥條件最符合的運輸車隊，直接媒合當前可提供運送服務的空車，讓物流資源的運作效益最大化，創造客戶與物流業者的雙贏局面。

據了解，目前BBTruck已成功減少高達近8成的空車率，在下單與追貨效率方面，更是幫助客戶提升4成之多，大幅優化物流成本。

▲BBTruck為企業與物流業者間打造資訊透明的供應鏈物流管理平台，將各種運輸能力關鍵資料進行全面整合。（圖／BBTruck提供）

BBTruck獲Pre-A輪資金，由飛躍拓展有限合夥基金、H2U永悅健康集團、炙星投創等投資人注資。BBTruck共同創辦人暨執行長周品寰表示，未來將持續致力於傳統物流數位化，運用創新的供應鏈與物流科技平台，為企業打造高效且透明共享的供應鏈物流管理，讓所有運送都能同時兼顧彈性、效率與永續。

自2019年成立的BBTruck，看準傳統物流業資訊破碎化且難以整合的痛點，提供「一站式」B2B供應鏈物流科技平台，以創新科技進行精準運力計算與調撥，讓所有的運送和運力都能透明化，全面提升物流管理效率。

創辦至今，BBTruck已成功打入全球供應鏈，服務對象超過50家全球企業，橫跨科技製造業、電商、醫療業、國際物流業及零售業，包含世界前三大伺服器供應商、國際知名自動化控制、電子設備製造商、全球輪胎業巨擘，以及全球前十大國際物流品牌、台灣宅配物流龍頭等。

BBTruck資金已累積新台幣2億元，除持續深耕台灣市場，新一輪資金將專注於三大面向，包含加速擴展海外版圖，前進北美及越南、馬來西亞、新加坡、泰國與印尼等東南亞市場、強化運力數據分析和資料整合等技術能力，以及招募優秀人才、逐步擴大團隊規模，目標打造透明共享的全球物流科技生態系，讓每個企業都能更有彈性地管理供應鏈物流運送。