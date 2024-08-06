法人估美東如有罷工也是總統大選後　謝志堅看要防10/1罷工

▲謝志堅看還是需要防範美東碼頭工人10月1日罷工可能。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸碼頭工人合約九月底即將到期，國內長期研究航運股的法人認為，工會與民主黨關係較好，估計不會在美國總統大選前罷工，而選後市場已經進入淡季；陽明海運前董事長謝志堅則指出，工會主席很早就言明，如果10月1日合約到期前還未達成勞資協商就會發動罷工，不會延長談判時間，因此他建議託運人能早出貨還是要早出。

美國東岸碼頭工人上一次罷工是40年前，法人指出，美國總統根據塔虎脫條款，可以制止罷工，要求勞資雙方重新上談判桌的。

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2022年7月美西碼頭工人合約到期，勞資雙方一直協商到2023年年中才達成協議，當時是在美國總統拜登指派的代理勞工部長蘇維思(Julie Su)協助下，勞資雙方就新的六年合同達成初步協議，結束了長達13個月的談判，化解了供應鏈斷鏈的危機。

這次東岸ILA在上周六(3日)發布的聲明中表示，東部和墨西哥灣沿岸的當地人將於9月第一周在新澤西州召開會議，以審查工會的工資要求，聲明稱，ILA還將利用這些會議來「指導當地人罷工策略，以及如果ILA在10月初罷工的話會發生什麼」。

ILA主席達吉特(Harold Daggett)表示，工會的4.5萬名成員「準備好走上街頭」。謝志堅指出，達吉特很早就說不會像美西那樣拖到追朔合約效期，到底會不會罷工誰也不知道，託運人能提早出貨進儘量提早出會，以策安全。

海運運送人告訴美國《商業雜誌》，ILA目前正在尋求在合約期間內「每年」每小時增加5美元的工資。這意味著碼頭工人的最高直線工資在六年內增加了76%。而去年美西的合約是每年每小時增加1元工資，另資方提供7千萬美元獎金給工會。

ILA提出這項提議之際，工會在與雇主的合約談判中取得了其他勝利，包括與汽車製造商簽訂的四年合約期間，美國汽車工人聯合會(UAW)能夠確保工資和生活成本的增長，將其最高收入工人的工資提高了33%以上；在與UPS簽訂的五年合約期間內，卡車司機們能夠獲得每小時7.50美元的加薪。