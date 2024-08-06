卜蜂H1每股賺2.53元　迎中元中秋旺季下半年審慎樂觀

▲卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

卜蜂（1215）公布今年上半年財報，合併營收為136.17億元，稅後淨利為7.45億元，年減27％，EPS為2.53元。董事長鄭武樾表示，上半年主要受到雞價、蛋價下跌影響，下半年迎來中元節跟中秋節旺季，整體應該會比上半年好、審慎樂觀，全年營收力拚朝300億元努力中，「機會應該蠻大，整體不會太差。」

鄭武樾表示，7月因為颱風關係，屠宰有幾天休市，對於營運有一些影響，但這種現象慢慢回穩，蛋價、雞價也開始上漲，再加上中元節及中秋節旺季，整個營業各方面平穩上升，下半年比上半年審慎樂觀，但可能會比去年同期差一點。

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鄭武樾指出，豬價應該維持90幾元，雞肉的量因為水災有受到影響，但迎來中秋節、民眾會烤肉，雞肉價錢最主要是供應太多就會下降，現在看起來價格相對平穩，下半年價格會比上半年好。

鄭武樾也提到，大宗原料部分，美國芝加哥市場，近期氣候看起來都有利生產，巴西也算不錯，黃豆、玉米價格維持平穩，應該不太會上漲；但受到俄烏、中東、伊朗等戰爭影響，運費應該會持續增加；不過，這樣一漲一跌，進口成本應該持平。

鄭武樾也說，台幣匯率貶值，大部分原料都是進口，因此造成成本增加，但看起來飼料價錢應該持平。

此外，鄭武樾談到投資部分，今年資本支出約20億元，上、下半年投資各約10億元，桃園的分切廠預計今年11月完工，明年3、4月前可以拿到全部認證，目標明年Q2前量產，可創造35億產值；同時也會增加自有農場，目前白肉雞約85％還是契作，15％自己養，希望持續增加自己能掌控的數量。