ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

捷迅Q2營收獲利年季雙位數成長　運用西雅圖增班規劃多元服務

▲捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

▲捷迅Q2營收獲利年季均有雙位數成；圖為為捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(6)日董事會後公告第二季合併營收12.09億元，季增23.44%、年增57.56%，每股盈餘(EPS)1.50元，上半年累計每股盈餘(EPS) 2.85元，第二季的獲利季增11.30%、年增68.55%。下半年利用西雅圖空運大幅增班，規劃多元服務。

捷迅表示今年H1的營收成長除了電商貨持續放量出貨外，也因AI客戶及電動車、電子廠等客戶帶動整體空、海運載運貨量的提升，營收、獲利分別在年、季都有雙位數成長的亮麗表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷迅秉持在貨運承攬業立足40餘年的穩健服務精神，累積了許多國際知名電子大廠客戶的長期合作，更貼近市場主流，已於今年第二季末完成西雅圖併購案，有別以往電子客群跨足生鮮貨品領域，此站點的營收及獲利表現將在第三季為集團帶來貢獻。

目前長榮航空自6月25日飛往西雅圖的航班由每周7班增加到10班，達美、華航、星宇等航空公司也分別於6月7日、7月16日、8月16日起新增闢飛往西雅圖航線的熱絡程度來觀察，西雅圖當地的多元商機也促使捷迅藉此為客戶規劃除了多數以舊金山、洛杉磯為主要進口美國以外的更多元運送模式，供客戶做選擇。

另外位於美國德州的13萬呎保稅物流倉，也將扮演物流供應鏈中的重要角色，並預計於明年第一季末啟動，由於此物流倉是達拉斯機場公司全力支持捷迅推動當地產業發展，所以相當重視並且給予高度協助，捷迅目前已陸續接獲多家廠商及客戶諮詢相關合作案。

以捷迅去年8月設立於台灣桃園機場旁的儲運中心經驗來看，因為非常用心為客戶規劃除了物流倉儲場地外的高端智能理貨、線上即時庫存報表查詢、高效率周轉重整等加值服務，給客戶無後顧之憂等物流服務，在不到一年的時間就將儲運中心的業務發展及場地使用率達120~150%並持續增長，因此捷迅樂觀看待下半年有西雅圖及位於美國達拉斯的保稅倉計畫推動，將會使整體業績表現帶來明顯的提升，而穩定合作的空、海運業務量也將伴隨著各國降息後帶動消費電子品的需求提升，載貨量及營收朝設定目標繼續往前邁進。

捷迅認為今年第一季因受國際市場不確定因素影響下，所以市場航運運價處於低基期，第二季開始先是受電商大量出貨的外溢效應而排擠，加上有AI伺服器拉貨效應，接著紅海危機使全球產生積極補貨潮，美國及歐盟地區因提高對中國太陽能板和電動車等進口產品的關稅，使中國提前裝運等現象產生，全球第二季的需求因有提升但供給並未跟上步伐的情況下，促使了上半年的運價水漲船高。

觀察下半年航空領域，從亞洲飛往北美的貨機航班在尚未恢復到疫情前數量，運費就不會巨幅下降，且因上半年需求多集中在電商及AI伺服器，下半年則因智慧型手機新機發表前補貨需求，可望帶動周邊數家供應鏈電子廠出貨，這將有助於整體市場不被單一產品影響而牽動運價震盪過大。

加上第三季末到年底本就是傳統航空貨運旺季，不論是提前出貨或是旺季需求來臨，只要中美貿易戰的選舉議題持續發酵，觀察今年下半年的貨運量需求還是可能持續。

綜觀空、海運國際市場持續受各類國際事件所牽動著，但都不影響捷迅踩著穩健的步伐朝設定的多元發展目標邁進，捷迅始終秉持著為員工提供穩定工作環境、用高度服務熱忱為客戶、股東、員工締造最大化的營運績效，進而帶來客戶滿意及永續經營的動力。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 捷迅Q2年季雙位數成長多元服務

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP84正片／投資必修課！能避險也有高風險 一次讓你懂「期貨」到底是什麼

推薦閱讀

台股跌深就是最大利多！　多頭總司令張錫曝「分批撿便宜」

台股跌深就是最大利多！　多頭總司令張錫曝「分批撿便宜」

針對台股近期大幅修正，被市場稱為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫6日表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者的角度來看，此時低點，其實正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

2024-08-06 16:18
環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

環球晶（6488）今日召開董事會，會中通過截至2024年6月30日止之第二季財務報告，環球晶第二季合併營收153.3億元，季增1.6%，年減14.4%；營業毛利率32.3%，營業淨利率22%；稅後淨利28.8億元，季減18.5%，年減39.9%，稅後淨利率18.8%；稅後每股盈餘6.02元。

2024-08-06 15:12
威剛7月營收30.54億元、年增逾3成　記憶體現貨價接近落底

威剛7月營收30.54億元、年增逾3成　記憶體現貨價接近落底

受惠記憶體合約價市況穩固，記憶體模組大廠威剛（3260）7月合併營收為30.54億元，月增3.38%、年增34.04%；累計今年1-7月合併營收年增46.54%達239.64億元。

2024-08-06 14:48
被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

全球股市持續震盪，美股昨日持續重挫、台股今日強勢反彈，經濟部長郭智輝昨日談到全球股災，指出「大家也有準備，這是景氣循環的一部分」，引來各界抨擊聲浪，不過他今（6）日改口稱「股災其實我不是那麼熟悉」，強調台灣的產業非常強。

2024-08-06 13:11
高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠　投資人愈跌愈買

高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠　投資人愈跌愈買

台股漲跌動盪，在8月5日暴跌1,807.21點時，高股息ETF卻成盤面亮點，其中，「台股ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）成交量達35萬張，資產規模增加逾新台幣50億元資金，總規模衝上2,831億元，一舉超越元大高股息（0056），躍居台灣規模最大的高股息ETF。

2024-08-06 13:05
多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」

多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」

台積電（2330）昨日盤中重摔至813跌停價，今（6）強勢反彈，近午盤一度上漲80元至895元，差一檔漲停，台積電股價少見出現一天跌停一天漲停，法人指出，做多做空難預測，考驗投資人操作能力。

2024-08-06 12:46
中東戰火緊張　萬海一度漲停、長榮陽明漲7％

中東戰火緊張　萬海一度漲停、長榮陽明漲7％

台股大怒神，今（6）日早盤一度大漲逾800點、盤中又突然翻黑下跌160點，上下震盪近千點，不過，航運族群相對抗跌，尤其貨櫃三雄中萬海（2615）更是一度觸及漲停價82.5元，長榮（2603）、陽明（2609）也一度漲逾7％。

2024-08-06 10:40
台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7%　聯發科飆漲停重返千元

台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7%　聯發科飆漲停重返千元

台股6日早盤回神大漲809點，寫盤中最大漲點，不過盤面仍不穩，大漲後出現回落，一度反跌逾150點。觀察個股表現，台積電（2330）早盤一度上漲7.11%，最高873元，重返半年線，市值也新增新台幣1.5兆元，隨後漲勢收斂仍維持逾5%。

2024-08-06 10:27
台積電股價大跌更吸引人　外資列首選個股

台積電股價大跌更吸引人　外資列首選個股

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價遭血洗，5日甚至被打入跌停，不過股價回到8字頭的台積電卻讓外資法人十分看好，美系外資出具最新報告表示，將台積電列為首選個股，認為台積電在股價表現疲弱後，他的估值現在更具吸引力。

2024-08-06 10:27
融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

台股（6）日早盤開高，一度大漲逾800點，指數隨即一路殺低，市場推估與昨日重挫所造成融資斷頭賣壓所致，指數一度翻黑，大跌168點，上下震盪977點。

2024-08-06 09:58

讀者迴響

熱門新聞

仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

美股狂洩1033點　台積電ADR跌1.27％

融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點　上下震盪近千點

台股市值蒸發153座101！老謝：震央在日本

美股開盤3大指數重挫　道瓊下跌破1千點

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

今年新鮮人起薪35500元！「這工作」贏過科技業

台股暴力反彈大漲近800點、站回20600　台積電飆升54元至869

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366