捷迅Q2營收獲利年季雙位數成長　運用西雅圖增班規劃多元服務

▲捷迅Q2營收獲利年季均有雙位數成；圖為為捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(6)日董事會後公告第二季合併營收12.09億元，季增23.44%、年增57.56%，每股盈餘(EPS)1.50元，上半年累計每股盈餘(EPS) 2.85元，第二季的獲利季增11.30%、年增68.55%。下半年利用西雅圖空運大幅增班，規劃多元服務。

捷迅表示今年H1的營收成長除了電商貨持續放量出貨外，也因AI客戶及電動車、電子廠等客戶帶動整體空、海運載運貨量的提升，營收、獲利分別在年、季都有雙位數成長的亮麗表現。

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捷迅秉持在貨運承攬業立足40餘年的穩健服務精神，累積了許多國際知名電子大廠客戶的長期合作，更貼近市場主流，已於今年第二季末完成西雅圖併購案，有別以往電子客群跨足生鮮貨品領域，此站點的營收及獲利表現將在第三季為集團帶來貢獻。

目前長榮航空自6月25日飛往西雅圖的航班由每周7班增加到10班，達美、華航、星宇等航空公司也分別於6月7日、7月16日、8月16日起新增闢飛往西雅圖航線的熱絡程度來觀察，西雅圖當地的多元商機也促使捷迅藉此為客戶規劃除了多數以舊金山、洛杉磯為主要進口美國以外的更多元運送模式，供客戶做選擇。

另外位於美國德州的13萬呎保稅物流倉，也將扮演物流供應鏈中的重要角色，並預計於明年第一季末啟動，由於此物流倉是達拉斯機場公司全力支持捷迅推動當地產業發展，所以相當重視並且給予高度協助，捷迅目前已陸續接獲多家廠商及客戶諮詢相關合作案。

以捷迅去年8月設立於台灣桃園機場旁的儲運中心經驗來看，因為非常用心為客戶規劃除了物流倉儲場地外的高端智能理貨、線上即時庫存報表查詢、高效率周轉重整等加值服務，給客戶無後顧之憂等物流服務，在不到一年的時間就將儲運中心的業務發展及場地使用率達120~150%並持續增長，因此捷迅樂觀看待下半年有西雅圖及位於美國達拉斯的保稅倉計畫推動，將會使整體業績表現帶來明顯的提升，而穩定合作的空、海運業務量也將伴隨著各國降息後帶動消費電子品的需求提升，載貨量及營收朝設定目標繼續往前邁進。

捷迅認為今年第一季因受國際市場不確定因素影響下，所以市場航運運價處於低基期，第二季開始先是受電商大量出貨的外溢效應而排擠，加上有AI伺服器拉貨效應，接著紅海危機使全球產生積極補貨潮，美國及歐盟地區因提高對中國太陽能板和電動車等進口產品的關稅，使中國提前裝運等現象產生，全球第二季的需求因有提升但供給並未跟上步伐的情況下，促使了上半年的運價水漲船高。

觀察下半年航空領域，從亞洲飛往北美的貨機航班在尚未恢復到疫情前數量，運費就不會巨幅下降，且因上半年需求多集中在電商及AI伺服器，下半年則因智慧型手機新機發表前補貨需求，可望帶動周邊數家供應鏈電子廠出貨，這將有助於整體市場不被單一產品影響而牽動運價震盪過大。

加上第三季末到年底本就是傳統航空貨運旺季，不論是提前出貨或是旺季需求來臨，只要中美貿易戰的選舉議題持續發酵，觀察今年下半年的貨運量需求還是可能持續。

綜觀空、海運國際市場持續受各類國際事件所牽動著，但都不影響捷迅踩著穩健的步伐朝設定的多元發展目標邁進，捷迅始終秉持著為員工提供穩定工作環境、用高度服務熱忱為客戶、股東、員工締造最大化的營運績效，進而帶來客戶滿意及永續經營的動力。