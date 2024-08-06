裕民上半年獲利翻倍　每股賺2.61元

▲裕民航運。（圖／裕民航運提供）



記者廖婕妤／台北報導

裕民（2606）公布上半年財報，合併營收為80.09億元，年增23％，稅後淨利為22.02億元，年增102％，EPS為2.61元。裕民表示，目前船隊共有68艘營運中，今明2年還有4艘6.4萬噸新船將投入營運，持續挹注公司營收。

裕民表示，今年Q2大西洋出口至亞洲原物料貿易量強勁成長，其中，巴西礦商VALE鐵礦砂出口量年增13.8％、西非幾內亞鋁土礦出口年增20.3％；長水路的航程推升海岬型船舶運價上漲，Q2海岬型船舶平均運價為22,665美元，年增46％；隨氣候炎熱，電動車銷量增加和AI發展，中國電力需求持續上升，帶動中國Q2煤炭進口量年增11.3％。

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裕民指出，下半年度為礦商傳統出貨旺季，VALE和Rio Tinto均強調維持全年鐵礦砂出貨量預測不變；巴西大豆出口可望創下2000年以來的紀錄，來到1.06億噸；北美穀物出口預計也將成長10%，來到1.36億噸。受惠於中國進口量增加及有利的天氣條件，幾內亞鋁土礦貿易量今年預計將成長14%，來到1.24億噸。近期中國政府宣布將在8月底前撥出3000億人民幣特別國債，鼓勵大規模設備更新，預期將帶動中國原物料需求。

裕民指出，今明2年還有4艘6.4萬噸新船將投入營運，成為挹注公司營收的生力軍；目前裕民營運中船隊計有68艘，船隊總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數37％，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半，船隊中有91％船舶符合營運碳強度（CII）指標，船隊規劃將持續朝艘數大於100艘、總載重噸突破1000萬噸目標邁進。