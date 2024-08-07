台股翻臉大震盪　揭國家隊加碼的6檔好股

圖文／鏡週刊

今年上半年台股一路狂飆，不僅衝破2萬點魔王關卡，且在7月11日跳空上漲至24,416點，創下歷史最高紀錄；正當投資人歡天喜地時，沒想到豬羊變色，8月5日甚至迎來史上最大單日跌點與跌幅。現階段台股看似還沒落底，投資人該怎麼安心操作？專家表示，跟著國家隊及內資資金進場，最為保險。

8月5日，台股迎來史上最大單日跌點與跌幅，重挫1807點。美國科技大廠財報不如預期、總統大選等不確定因素都成為股市大跳水的理由，「技術面看來，台股短線破季線轉為空頭，但中長期多頭格局不變，需要更多時間來觀察後續走勢。」中山大學財管系教授王昭文說。

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▲8月2日台股下殺千點，8月5日再跳水逾1,800點。

追官股動向 找抗震標的

只是投資人已經心神不寧，加上「台股畢業文」頻發，才短短半個月就和先前超樂觀氛圍大相徑庭，此時究竟該怎麼辦？可以進場撿便宜嗎？如果進場又該買什麼？分析師陳唯泰直指，此時應選擇有官股與投信法人護盤、殖利率保護、且具基本面的標的，才能抵抗市場大震盪。

「官股買超是政府的態度，無論買超多寡，選在大跌進場，就能推斷未來股價不至於表現太差。」王昭文補充。事實上，繼7月八大官股券商累積買超台股1020億元，創單月歷史新高後，8月2日再敲進269億元，金額再刷史上新高，包括鴻海、台積電、友達、中信金、元大金等都在守備範圍。另外，當日投信也齊步進場買超112億元，為史上第六高。



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