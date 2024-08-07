台灣銘板7月營收雙減！訂單延期交貨　下半年保持審慎樂觀

▲台灣銘板。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

信用卡製造廠台灣銘板（6593）7日公布今年7月營收0.43億元，月減19.1%，年減23.06%；累計今年前7個月合併營收為3.72億元，年成長5.04%。

台灣銘板表示，7月營收減緩主要是因為受颱風停班影響出貨排程，部分銀行新卡訂單交期延至8月交貨所致。以目前在手訂單來看，受惠於多家銀行、網路銀行等積極推出各式聯名信用卡、綠色信用卡、金屬信用卡的新產品訂單，且由於近期多家銀行業者為擴大市場版圖進而合併整頓，將帶來客製化卡片換卡潮的專案服務訂單加入生產排程中，帶動整體產能稼動率保持良好動能。

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根據貝哲斯諮詢統計金屬信用卡市場數據顯示，2022年全球金屬信用卡市場規模已達人民幣29.53億元，預估將以年複合成長率19%速度成長，至2028年將達人民幣83.84億元，可見客製化專屬的頂級卡市場成長前景，有助多家銀行業者投入相關領域開發的需求增加，帶動台灣銘板卡片及卡片個人化事業體保持良好接單動能。

台灣銘板指出，由於金屬卡面採用雷雕簽名技術，可為消費者打造尊榮的個性化識別，加上材料特性相較於一般塑膠卡片在重量、視覺及質感上具有一定的獨特性，多家台灣銀行也相繼跟隨國際銀行的腳步，推陳出新。

事實上，台灣銘板早於2020年取得專利，創造在金屬信用卡市場領先的產業地位，也助於與主要客戶重新協商適度反映成本於報價上，同時已積極優化金屬信用卡製程效率，以期整體效益展開，為整體營運表現繳出優異的成績單。

展望2024年下半年，台灣銘板保持審慎樂觀的態度，除了現有卡片和卡片個人化訂單保持穩定的生產和出貨排程外，台灣銘板更看好Web 3.0市場的發展前景。

台灣銘板表示，旗下子公司Cold Fusion Wallet與萬事達卡國際組織的BIN Sponsor新加坡商MatchMove的合作，已不斷擴大與包括文化、遊戲、AI科技等不同產業領域的合作洽談，助力Web 3.0簽帳卡的應用場景擴增，實現虛實結合，有望在新產品、新訂單和新產能三方面開花結果下，為今年整體營運實現持續增長的態勢，創造更多價值。