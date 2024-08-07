捷迅總座看美加罷工機率不高　下半年貨量一般但運價仍在高檔

▲左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)常駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀指出，他認為加拿大鐵路與美國東岸碼頭罷工的機會不高，應該可以順利簽下新的勞資協議，下半年海運市場是有旺季，但貨量沒有特別好，船班也沒到滿載狀況，但是船公司透過減速、控艙等方式，讓運價維持在高檔，空運部份AI會旺到明年，電商貨則已進入平原期，歐美年底購物旺季仍可期待。

孫鋼銀分析，海運部分目前平均船班裝載率約八到九成，歐洲線因為船隻到港時間不準時，有時會碰到到港船隻特別少，需要加價買艙現象，第三季是海運傳統旺季，但是貨量沒有特別好，受電商貨影響，實際上美國有些進口商去年進口的傳產貨品，到現在還沒賣完，旺季不夠旺，不過歐美國家很重視過節，旺季行情還是有的。

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空運部份電商業者什麼東西都賣，因為是併箱貨，連掃把都會送空運，有時還會夾雜OK蹦等被列為醫療用品的違禁貨，主要是因為消費者為了免運費，要湊滿25美元，會加一些低價貨品。他認為電商業者要賺的不見得是商品利潤，而是大筆現金帶來的金融利益，電商業賣貨可收入現金，但供應商可能要90天才收得款。

空運市場有些急貨搶艙位，美西每公斤運價從新台幣240元到300元(含油料附加費34元)都有，急貨約要330元。

今年美東碼頭工人工會雖然話講得很硬，但因為政黨關係，長期以來都沒在罷工，只要調查單位一出面，工會就會買面子。船公司則指出，美東碼頭工人薪資條件比美西還好，實際上也缺乏罷工的正當性。

傳產業因為受到電商業很大影響，今年就有傳產業儘量不安排空運，往年會用空運電子消費產品、遊戲機等都改海運了。