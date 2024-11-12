台積電美國新廠將開工　老謝：出賣台灣的不會是川普，是我們自己

▲台積電在亞利桑那州的首座晶圓廠，傳12月將舉行完工典禮。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

台積電位在美國亞利桑那州首座晶圓廠，傳12月將舉行完工典禮，且美國總統川普、台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家都將出席。對此，財經專家謝金河喊話，「出賣台灣的不會是川普，而是我們自己！該是台積電上場了」，也希望前總統蔡英文能夠利用這個機會訪美。

根據外媒報導，這座廠房的完工典禮預計12月6日舉行，除了現任總統拜登、川普以外，亞利桑那州州長霍布斯、張忠謀及魏哲家都會出席。謝金河對此表示，12日許多外電報導川普新內閣的名單，包含了許多強力抗中的政治人物，大家擔心的「川普會出賣台灣」的議題，應該暫時打住，「其實真正會出賣台灣的，都是自己人！」

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謝金河說，2022年間，台灣媒體對台積電鋪天蓋地抹黑，有人說「台積電掏空台灣」，更有人將台積電稱作「美積電」，還揚言台積電會倒閉，一時間引起話題。

▲台積電在亞利桑那州的首座晶圓廠，傳12月將舉行完工典禮。（圖／達志影像／美聯社）



當時為了破除謠言，張忠謀、劉德音頻頻接受國際媒體訪問，對於釐清質疑，產生很大的效果。後來晶片戰爭的作者來台，更是堅定台灣在全球半導體市場的地位。

謝金河提到，台積電亞利桑那動土典禮中，請來了美國總統拜登，還有全世界的半導體大咖，今年的德國的德勒斯動土儀式，德國總理蕭茲、歐盟主席馮德萊恩都到場，若以台灣的外交處境來看，台灣的總統很難有機會，能夠與大國元首比肩同行。

因此，謝金河認為，這次的新廠開工典禮，不妨將場面弄大一點，台積電的三位領導人最好都能與會，若是川普親臨的話，前總統蔡英文也能藉機訪美。