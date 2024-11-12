台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響台積電營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

先前由於Huawei 910B晶片被拆解後發現台積電 7nm製程晶片，以及疑似白手套公司替中國業者向台積電下單先進製程AI產品，引發違反美國出口規範疑慮，台積電內部已重新檢討認證客戶身分（KYC）流程，也計畫提高對客戶洽談、流片的審核標準，並擴大產品審查範圍；除原先依循美國針對HPC晶片輸出在算力、電晶體密度的規範之外，也可能新增對晶片尺寸與HBM使用的限制條件。TrendForce表示，台積電近期執行相關規範的可能性極高，但衝擊範疇須視美國商務部是否將公告新一波出口管制的實質施行細則，以及是否有新增客戶遭列入實體清單而定。

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觀察2024年前三季台積電製程營收分布情況，先進製程佔比67%，已成為其主要營收來源。然而，TrendForce指出，7/6nm、5/4nm及3nm目前主要客戶皆為歐美系及台系客戶，因此即使該審查發酵，雖然可能流失部分中國客戶，但預期可透過其他客戶彌補，對其先進製程產能利用率的影響有限。

從區域營收佔比分析，台積電2023全年和2024年前三季來自中國的營收占比穩定在11%至13%。若本次先進製程審查擴大或有客戶遭列入實體清單，影響中國AI相關IC設計公司、IP公司，甚至第三方設計服務或其他在台積電先進製程開案、流片及量產生意，預估可能影響台積電整體5%至8%的營收表現，不容忽略。然而，由於全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。