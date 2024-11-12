勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

▲勞動部次長陳明仁資料照。（圖／記者陳家祥攝）

文／中央社

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查，次長陳明仁今天說，會去釐清、正面處理，有系統梳理事情來龍去脈，降低未來發生的風險。

勞動力發展署北分署近日遭爆職場霸凌，勞動部邀集專家及員工代表等組成調查小組，今天起進行相關人員訪談，且待調查報告完成後，也將儘速對外公布調查結果。

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勞動部職業安全衛生署今天舉行113年職安衛優良政府機關及五星獎單位頒獎典禮，頒發獎項給積極推動職業安全衛生的地方政府及企業。對於北分署職場霸凌疑雲，陳明仁出席典禮致詞時特別提及。

陳明仁說，職場安全非常重要，且不只侷限於傳統職安角度像是工安等，對於所屬的員工身心靈也都必須同理、照顧，心理這一塊也是非常重要的。

陳明仁說，勞動部最近碰到這樣的狀況，就是要去面對問題、解決以及釐清問題並正面處理，會將整件事情有系統地梳理並降低未來發生的風險。

民國113年職安衛優良政府機關包含苗栗縣、雲林縣及嘉義市政府獲得優等，國家中山科學研究院系統維護中心、建上工業股份有限公司、台灣菸酒隆田酒廠、台灣菸酒嘉義酒廠、達和環保服務公司（宜蘭利澤垃圾資源回收焚化廠）、達和環保服務公司（嘉義區營業所嘉義市垃圾焚化爐）以及李長榮化學工業公司楠梓分公司獲得五星獎。