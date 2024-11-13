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台積電輸誠川普　傳魏哲家遞投名狀端2大禮

台積電董事長魏哲家面臨美方要求亞利桑那廠加速擴產壓力。

▲台積電董事長魏哲家面臨美方要求亞利桑那廠加速擴產壓力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國大選結果，代表共和黨的川普取得壓倒性的勝利，由於川普在選前狂妄指控「台灣偷走我們晶片生意」「應該支付保護費」，業界普遍認為，包括台積電在內的台灣大型科技廠商將面臨美方龐大的壓力，為了避免被川普盯上，外傳台積電董事長魏哲家可能把先進封裝也搬到美國生產，至於2奈米也可能在亞利桑那提前量產，藉此向川普以及美國示好輸誠。

川普贏得總統大選，就連參、眾議員以及州長選舉，共和黨也大獲全勝，外界幾乎一面倒認為，川普將成為完全執政的強人總統，加上他強悍的作風，不由得讓人擔心美國可能出現民主獨裁的局面。

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由於川普在選前發表不少對台不友善的言論，包括台灣「偷走我們的晶片生意」「應該支付保護費」等狂妄說法，曾被點名身處海嘯第一排的台積電等台灣科技大咖，究竟該如何因應？本刊調查，從台積電到鴻海、廣達、和碩等大廠，都很清楚未來勢必要擴大美國設廠，協助川普落實MAGA，加速美國製造，才能避免被盯上課徵高關稅。「尤其是台積電，必須更努力幫川普建立更完整的半導體供應鏈輸誠。」一位不願具名的半導體高層嘆了口氣說。

台經院景氣預測中心主任孫明德更示警，川普可能逼台積電提前把更多、更先進製程，整個搬去美國，「因為川普不只是要珍珠，而是整串項鍊都要。」

近日市場已傳出，台積電將於川普上任前，端上大禮輸誠。「美國台積電首批4奈米晶片已成功試產，良率比台灣廠還高，12月內部已規劃慶祝典禮，屆時勢必會邀請川普出席，到時候是否會送上提前2奈米時程，甚至將先進封裝CoWoS都要赴美設廠等大禮給美方。」資深業內人士觀察。

「亞利桑那州長郝愷悌去年就找上台積電，希望擴增先進封裝生產線，但台積電一直沒同意，因為先進封裝毛利率低於晶圓代工，如果沒有補貼，幾乎不可行；但川普勝選後形勢轉變，魏哲家已經很難抵擋讓CoWoS赴美設廠，就等於是向川普遞出的投名狀。」該人士形容。

不僅如此，除亞利桑那州外，外傳德州州長近期也要訪台，將提出更好的水、電與稅務補貼條件，爭取台積電赴當地設廠。「川普這次在德州大勝拿下40張選舉人票，等於是他的本命州，加上助川普當選的矽谷狂人馬斯克的特斯拉也在當地設廠，魏哲家將做出何種抉擇，也是另一考驗。」一位科技大老不諱言地說。

對於魏哲家可能在12月端上擴廠大禮等種種傳言，台積電則對本刊強調，目前的投資計畫不變。

資深科技業者本刊表示，「台商因為主要的大客戶都在美國，最大獲利來源也是美國市場，川普重返白宮，美中貿易對抗的基調不變，未來我們必須加速離開中國，往美國、墨西哥、印度、東南亞等國家擴產，這其實就是要我們繳保護費，重視美國利益，壓制中國不讓中國坐大，商人就是這樣！」


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關鍵字： 鏡週刊台積電川普

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