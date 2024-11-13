傳12月送大禮給川普　台積電回應了

▲台積電美國亞利桑那廠明年第一季將量產4奈米晶片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外傳台積電12月規劃舉行亞利桑那廠試產成功慶祝典禮，屆時將邀請川普出席，對此，台積電董事長魏哲家將送上大禮，包括2奈米提前赴美以及先進封裝赴美擴產等，不過，台積電對此則回應表示，目前的投資計畫不變。

近日市場傳出，台積電將於川普上任前，端上大禮輸誠。「美國台積電首批4奈米晶片已成功試產，良率比台灣廠還高，12月內部已規劃慶祝典禮，屆時勢必會邀請川普出席，到時候是否會送上提前2奈米時程，甚至將先進封裝CoWoS都要赴美設廠等大禮給美方。」資深業內人士觀察。

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「亞利桑那州長郝愷悌去年就找上台積電，希望擴增先進封裝生產線，但台積電一直沒同意，因為先進封裝毛利率低於晶圓代工，如果沒有補貼，幾乎不可行；但川普勝選後形勢轉變，魏哲家已經很難抵擋讓CoWoS赴美設廠，就等於是向川普遞出的投名狀。」該人士形容。

不僅如此，除亞利桑那州外，外傳德州州長近期也要訪台，將提出更好的水、電與稅務補貼條件，爭取台積電赴當地設廠。「川普這次在德州大勝拿下40張選舉人票，等於是他的本命州，加上助川普當選的矽谷狂人馬斯克的特斯拉也在當地設廠，魏哲家將做出何種抉擇，也是另一考驗。」一位科技大老不諱言地說。

對於魏哲家可能在12月端上擴廠大禮等種種傳言，台積電則對本刊強調，目前的投資計畫不變。

實際上，川普再度入主白宮，不僅護國神山台積電緊張萬分，其他科技大咖也剉咧等，機殼大廠可成董座洪水樹就在第一時間坦言，產業鏈會再次出現「七上八下、起伏不定」的心態；和碩董事長童子賢更用「世界接下來會比之前更顛簸」來形容，未來4年台灣科技業必須面對的現實。

本刊調查，包括鴻海、廣達、緯創，以及上游的環球晶與日月光，除了將擴大加碼美國製造外，也會配合客戶繼續增加非中國製造比重。「大家都擔心，如果川普真的要落實選舉諾言，對中國關稅提高到60％，過去像半導體晶片、AI伺服器與車用電子等高附加價值產品，都已陸續移往美國生產外，未來像是手機等消費性電子，甚至筆電，以後要出口美國，都必須非中國製造。」一位電子五哥財務長對本刊坦言。

資深科技業者本刊表示，「台商因為主要的大客戶都在美國，最大獲利來源也是美國市場，川普重返白宮，美中貿易對抗的基調不變，未來我們必須加速離開中國，往美國、墨西哥、印度、東南亞等國家擴產，這其實就是要我們繳保護費，重視美國利益，壓制中國不讓中國坐大，商人就是這樣！」

但跟2018年川普掀起的貿易戰相比，台商做好準備了嗎？「不管是誰入主白宮，台灣科技業搬離中國都是進行式，只是川普上台後，速度只會變更快，但沒像2018年那樣緊張，因為美方最關切如AI伺服器等高附加價值產品，早就搬完了。」資深業者說。

尤其是目前美系客戶需求最旺的AI伺服器，不管廣達、鴻海、緯創還是和碩，全都大力加碼北美製造。像是廣達董事長林百里就加碼10億美元（約新台幣320億元）在美國擴廠，包括田納西與加州既有的生產基地都被客戶要求產能倍增。

鴻海董事長劉揚偉也持續加碼加州、德州等地的伺服器生產線。「Jensen（輝達執行長黃仁勳）每次來找劉董，就是要我們擴增產線。」鴻海主管透露。

此外，積極拓展北美業務的緯創，也在今年8月宣布投資德州與墨西哥兩地，加碼金額高達新台幣50億元。



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