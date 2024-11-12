快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，並核准配發2024年第三季之每股現金股利4.50元，除息交易日則為2025年3月18日，這也高於台積電第二季配息的每股4元現金股利。

台積電董事會今日核准2024年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣7,596億9千萬元，稅後純益約新台幣3,252億6千萬元，每股盈餘為新台幣12.54元。

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台積電董事會也核准配發2024年第三季之每股現金股利4.50元，其普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年3月20日起至3月24日止，停止普通股股票過戶，並於2025年4月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年3月18日。

台積電為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，董事會核准資本預算約美金154億7,995萬元，內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算；3. 2025年資本化租賃資產。

台積電董事會核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。