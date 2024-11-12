萬泰物流集團獲「幸福企業」金獎　近兩千員工建立優質企業文化

▲萬泰集團台北公司總經理練崇德（前排右）代表領獎。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團今年第三度度以卓越的企業文化榮獲殊榮，在1111人力銀行「幸福企業」票選中脫穎而出，榮獲「貿易流通業」金獎。主辦方評選團隊綜合考量員工福利、勞資關係及公開資訊，並將ESG永續指標納入評選，加分項目更突顯了擁有近兩千員工的萬泰物流集團，在幸福企業與企業永續間的優異表現。

作為全球物流領域的領導企業，萬泰物流集團表示，集團以「熱情、專業、創新」為核心，並重視員工的身心健康和職涯發展。公司的福利制度涵蓋健康檢查、結婚禮金、生育補助、子女獎學金及旅遊補助等多元項目，為員工生活提供強有力的支持。萬泰物流亦著重工作氛圍的營造，通過職涯發展與獎勵機制，為員工提供最佳的成長平台，力求打造最具幸福感的工作環境。

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在疫情與市場挑戰下，萬泰物流始終堅持「以人為本」的理念，秉持「傳遞幸福」的核心價值觀，不僅為員工提供健康講座和減壓活動，還舉辦共識營，並完成集健康與公益於一體的「健康齊步走」活動，讓員工在舒緩壓力的同時凝聚向心力。

該集團深信，只有在員工身心健康的前提下，企業才能穩步發展、永續經營。通過結合ESG永續策略，萬泰物流在環境與社會責任方面展現出堅定承諾，致力於減少運營中的環境影響，並倡導永續發展。萬泰物流也積極推動ESG策略，致力於降低運營中的環境影響，並倡導永續發展與社會責任，共同邁向幸福職場。

展望未來，萬泰物流集團將繼續優化企業文化，不斷提升員工滿意度與職場幸福感，並鼓勵員工成為職場卓越人才，共同締造正向職場氛圍。萬泰物流對榮獲「幸福金獎企業」金獎深感榮幸，並期望攜手更多企業，一同推動職場幸福與永續發展，共創美好工作環境。

萬泰物流集團(Wantaix Logistics Group)是一家全球領先的物流服務提供商，擁有超過90個分支機構，600多個全球代理網絡，並擁有近2000名員工。以「珍惜所託，串連全球」為核心價值，致力於提供涵蓋海空運、倉儲、電子商務物流等全方位服務，支持客戶實現全球貿易的目標。