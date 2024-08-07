全家H1每股賺3.16元　小金雞全家餐飲獲利年增5成

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）今日公布上半年財報，Q2合併營收為261.5億元，年增5.78％，稅後淨利為4..4億元，年減11.98％，EPS為1.99元；上半年合併營收為510.2億元，年增6.64％，稅後淨利為7.04億元，年增0.44％，EPS為3.16元。
全家表示，上半年主要受惠便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，並持續拓點，截至6月底總店數為4258店；轉投資全台物流、福比麵包、晉欣食品挹注獲利。
此外，全家的「小金雞」、餐飲投資事業全家餐飲（7708）上半年營收11.46億元，年增6.12％，稅後淨利0.64億元，年增53％，EPS為2.79元，營收及獲利都創同期新高；旗下「大戶屋」、「bb.q CHICKEN」「沃克牛排」「IKIGAI燒肉」等4品牌總店數為70家，證交所也於8／6通過上櫃申請案。
全家指出，上半年重大投資依既有事業計畫穩健進行，福比麵包二廠於新竹湖口正式上樑，預計於2025年中稼動，可望再增加5成烘焙商品產能，並為新竹縣當地創造300個就業機會。
展望後市，全家表示，Q3為便利商店傳統旺季，降暑、節慶商機、觀光旅客都將挹注營收，鮮食、APP亦將對應消費者健康需求，健康志向新品及新服務將陸續推出，皆可望成為下半年業績成長動能。
全家今股價收185元，上漲2元或1.09％；全家餐飲收110元，上漲2.17元或2.01％。
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