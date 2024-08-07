全家H1每股賺3.16元　小金雞全家餐飲獲利年增5成

金融股3檔明除權息！內外資大對作 兆豐金賣壓重收跌

金融股明（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，其中兆豐金雖有投信買盤力挺，但遭外資大幅調節，今（7）股價全場都在平盤以下游走，棄權賣壓沈重，第一金、台企銀雖同樣面來自外資賣壓，惟皆以上漲作收。

台化從沒「低頭撿錢」！ 董座：發綠電、回收雨水正當賺錢

台化（1326）今日公布7月營收較上月衰退4.1％，董事長洪福源坦言，6月市場轉淡季，7月更加明顯，預估這樣的市況9月才能夠改善；近期有媒體專題報導呼籲台塑企業不要「低頭撿錢」，洪福源反駁「台化從沒有那麼舒服過」，並秀出數據告訴大家台化努力保護環境，賺正當的錢。

華碩Q2獲利年增高達356%！下半年AI PC成關鍵 出貨量拚季增2成

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法人說明會，並公布今年第二季財報。華碩第二季稅後淨利118.04億元，年成長356%亮眼，單季每股淨利（EPS）15.9元，其中，毛利率、營業利益率、淨利率皆寫下「三率三升」亮眼成績。

NVIDIA傳取消B100改推B200A 外資、研調看法不一

市場日前傳出NVIDIA取消B100並轉為B200A，但根據TrendForce了解，NVIDIA仍目標在2024年下半推出B100及B200，將供應CSPs客戶，也另外規劃降規版B200A給其他企業型客戶，野村證券則指出，這在未來幾季將有利Hopper供應商和設備商，以及CoWoS-S的半導體專業封測廠。

台塑四寶7月營收年增1成 台塑、南亞年月雙增

台塑四寶今（7）日公告7月營收，四寶7月合併營收為1304.96億元，月增3.1％、年增10.3％；累計今年前7月合併營收為8769.79億元，年增3.1％。其中，台塑及南亞7月營收皆較上月成長，台塑化則看油價下檔有撐。

IKKA上半年EPS 3.3元「年增4.74倍」 全年獲利挑戰歷史新高

汽車零組件大廠IKKA-KY（2250）今日公告2024年上半年度合併財報，上半年度EPS為3.30元，第二季單季EPS為1.77元，較第一季EPS1.53元成長；第二季毛利率為21%，也較第一季毛利率19%成長，顯示第二季單季各項獲利指標均比第一季營運成長。

全球投資人損失慘重！ 國泰投信總座喊話「台股沒有看空理由」

國際股市面臨賣壓潮，全球投資人損失慘重，對此，國泰投信總經理張雍川7日表示，台股過去第三季大多呈現震盪走勢，此次遇到戰爭、政治及經濟衰退疑慮多個雜訊影響，拉回幅度較預期來得深，投資人應趁此時靜下心來，檢視資產配置，以下月降息機會極大來看，資金應會流入債市，尋找避風港。

佳世達陳其宏：下半年緩步復甦 全年營運拚「逐季增長」優於去年

佳世達（2352）7日舉行第二季法人說明會，進一步說明營運結果及展望。佳世達表示，今年第二季營運較首季升溫，營收和獲利都有所改善，看好下半年景氣緩步復甦，也審慎樂觀，預期今年營收及獲利將優於去年。

MSCI季度調整下周公布 鈊象、健策列入成分股機率高

指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於下周二（13日）凌晨公布結果，並於8月30日尾盤生效，統一投顧研究部預期，鈊象（3293）、健策（3653）納入成分股的機率高，但華邦電（2344）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險，至於台股權重小幅調降。

台積電漲40元收最高920 台股續反彈794點、史上收盤最大漲點

受到美國股市上揚表現激勵，台股今（7）日開高走高，終場大漲794點來到21295.28點，創史上收盤最大漲點，漲幅3.87％，成交量4433.24億元，指數在本周一重挫後，連2個交易日反彈逾1400點。