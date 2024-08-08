美超微股價重挫　謝金河：今年老人與狗的典範

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以小狗終究會跑回主人身邊為題撰文，表示股價常因市場想像力太大，造成巨大的超漲，這次美超微公布季報，毛利率降至11.2%，較前一季少5.8%，且創下2007年以來最低，這個數字讓市場驚忡，股價出現巨大波動，這是今年老人與狗的典範。

以下謝金河臉書全文：

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今天美國股市收盤，最讓市場驚奇的是美超微（Super Micro)，股價單日大跌20.14%，收盤是492.7美元，盤中最低488.88美元，市值一天蒸發72.76億美元，這個走勢也會影響台灣相關伺服器股的走勢。

今年SMCI成為全市場最吸睛焦點，去年初，股價只有70.11美元，沒想到美超微搭上輝達的快速列車，股價成為全市場最飆升的黑馬，股價一下子漲到1229美元，市值達719.7億美元，梁見後及黃仁勳都成了市場追逐焦點。

不過，股價飆漲產生的乖離加大，美超微漲到1229美元的時候，年線在317美元，這時老人與狗的效應就逐漸顯現。這是德國投資家科斯托蘭尼在他的大作「一個投機者的告白」書中重要的觀點，他說老人帶著小狗出去蹓狗，小狗會來回不停地跑，老人走一圈，小狗跑四圈，最後，小狗跑回主人身旁。

美超微在3月8日漲到1229美元，市值跑到719.7億美元，帶動廣達，技嘉，緯創，緯穎股價飆漲，這次股價重挫，年線上升至598美元，看起來是小狗跑到主人後面。超微跌至488.88美元，股價慘跌60.22%，市值縮水433.5億美元，這是今年飆股最大的啓示錄。

股價常因市場想像力太大，造成巨大的超漲，這一年多來，大家對Ai有很大的期待，不過從築夢到落實，時間會考驗一切！這次美超微公布季報，毛利率降至11.2%，較前一季少5.8%，且創下2007年以來最低，這個數字讓市場驚忡，股價出現巨大波動，這是今年老人與狗的典範！