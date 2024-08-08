國泰航空集團H1賺36.13億港元　未來7年將投資逾千億港元

▲國泰航空。（圖／國泰航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

國泰航空集團日前公布2024年上半年財報，獲利受到機票價格正常化影響出現衰退，但客運航班數持續恢復中，預計明年Q1將完全恢復至疫情前水準，旗下2家航空公司也將在明年內達到100個航點；此外，國泰航空集團也宣布，將在未來7年內投資逾1000億港元，包括機隊、客艙、貴賓室等領域，至少訂購30架A330-900型號客機。

國泰航空集團公布2024年上半年財報，稅後淨利為36.13億港元，年減逾15％；集團旗下航空公司及附屬公司在撇除特殊項目後，2024年上半年稅後淨利為38億港元，年減約20％，主要歸因於機票價格正常化；聯屬公司（大部份為延遲3個月確認）稅後虧損為3.42億港元；此外，也向普通股股東派發第一次中期股息，總額約13億港元。

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國泰航空集團表示，之前長期停泊海外的飛機已全數重返機隊，客運航班數目將按預期在2025年Q1回復至疫情前的100％水平；為配合業務發展，集團員工人數今年將淨增加5,000人、達到29,000 人。

國泰航空集團指出，旗下2家航空公司（包括國泰航空及香港快運）的客運航班共飛往全球 80 多個目的地，預計2025 年內將增加至100個航點。今年截至目前為止，集團已公布10個新航點，當中8個已經啟航，而利雅得及凱恩斯航線則於今年10月及12月起投入服務。

國泰航空集團宣布，將在未來7年投資超過 1,000 億港元，這項重大投資包括機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域，配合積極發展策略，進一步提升顧客體驗，並配合機場3跑道系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

國泰航空集團主席賀以禮表示，在機隊、客艙產品、機場貴賓室等方面的投資將逾1,000億港元，顯現出展開新的一頁，並聚焦未來多方面質量兼備的發展，國泰已踏入新時代，團隊毅然向前邁進，銳意成為全球最傑出的服務品牌之一。

國泰航空集團說明，這項投資包括訂購30架A330-900型號客機，並有權額外增購30架，預計2028年起陸續交付，加入國泰航空機隊主要服務亞洲航線；連同最新訂單，未來將接收逾100架新一代飛機，並有權再額外增購逾80架飛機，涉及不同機型，包括窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機。

國泰航空集團指出，計劃在未來3年推出多款全新機艙產品，今年將率先在重新設計的波音777-300ER客機上為顧客帶來全新商務客艙「爾雅商務艙（Aria Suite）」、特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟客艙。

隨著第一架波音777-9客機於 2025 年加入機隊，未來也會為旅客提供領先全球的全新頭等客艙體驗。而在2026年，國泰航空將在現有空中巴士A330 客機上，引入設有平臥睡床的嶄新商務客艙產品。