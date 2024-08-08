先探／謝金河：瘋狂殺戮近尾聲

八月四日深夜，台灣的民眾大家都聚精會神盯著電視螢幕，看著李洋、王齊麟在奮戰中檔下奧運羽球男子雙打金牌，舉國雀躍，不過股市卻迎來歷史上最慘烈的跌勢，八月五日單日重挫一八○七．二一，跌幅達八．三五％，而櫃買指數也重挫二○．二六，跌幅七．八六％，這是史上最大的跌幅，歷史也會記下這一天。

文／謝金河

台股的殺戮並不是自發性引起，而是承受眾多因素，首先是川普提出台灣很有錢，必須交保護費，台積電股價在七月中旬已經反轉向下，此時Nvidia也因為黃仁勳賣出近五億美元股票，股價從一四○．七六美元急跌而下，先前大漲的美超微（SMCI）這回股價慘遭腰斬，美國科技股在大回檔前，我不斷示警科技股及台灣前十大權值股乖離過大，這個「老人與狗」效應即將在市場出現，乖離修正是台股大跌的前兆。

大家稍微回顧一下，台股二、三月開始急拉，鴻海從二○○八年蟄伏超過十五年，從三月起一鼓作氣漲到二三四．五元，台積電也狂漲到一○八○元，台積電、聯發科、鴻海帶動廣達、日月光投控、台達電大漲，再加上金融股的富邦金、國泰金及中信金也瘋狂大漲，此時投資人見到台股最瘋狂的漲勢。四月十二日指數已到二○八二五，小幅拉回到一九二九一後，指數開始急拉到七月十一日的二四四一六．六七，指數大漲，股民也瘋狂，市場上大家爭相在談台積電。

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乖離過大的修正必須警戒

如果大家仔細看，從一九二九一到二四四一六，這一段指數逾五千點的大漲幅是不到兩個月的時間出現的，帶動指數大漲的幾乎集中在這前十大權值股身上。

過去十幾年，台積電、鴻海一直都是沿著年線慢慢向上走，這回大股本的公司股價像脫韁野馬狂奔。投資人瘋狂也給市場帶來沈重回檔的危機，我在七月提出「老人與狗」理論，是在提醒大家對於乖離過大的修正必須保持警戒。

指數跑到二四四一六的時候，大家回頭看月線在二三二三○，季線在二一七二一，半年線在二○四一五，年線在一八六六○。這次回檔首先是月線失守，接著季線也失守，八月五日重挫一八○七點，這一記長黑更是跌破半年線。

這段調整除了技術面的修正，另一個是基本面的調整。每年八月中旬是上市櫃公司公布第二季財報的日子，也是市場的半年報，第一季交季報的時候，股市很容易產生「作夢行情」，因為一年之始，憧憬未來無限美好，但是到了八月，一年將過了三分之二，這時候半年報會成為修正股價重要依據，這也是我提出的巴菲特理論：「海水退了，才知道誰沒有穿褲子？」也就是說，股價反轉前夕通常會大漲，這個時候很多股票會成群結隊漲停板。

台股跌勢的滿足點

最具代表性的是黃仁勳的人形機器人概念，像每股淨值八．六三元的慧友連續拉出十一支漲停板，股價起漲前是二二．三五元，這回狂奔到一一八．五元；聰泰也到二一○元；所羅門到一八七．五元；廣明到一三五元；羅昇到一四四元；桓達到二一四．五元；過去徘徊在面額的昆盈跑到七一．三元。概念來的時候，這一組每天拉漲停板，但是缺乏強大基本面支撐，例如，昆盈近十年最高ＥＰＳ○．六五元，慧友過去十年都虧損，這次迎來研揚莊永順入主，交得出成績單的只有廣明與聰泰。

聰泰是優秀的視覺辨識系統廠商，二○二○年在疫情爆發那年創下ＥＰＳ十八．四九元的空前紀錄，股價狂漲到三七六元，今年迎來ＡＩ機遇，看起來聰泰實力最紮實，第二季毛利率拉升到五四．五二％，單季ＥＰＳ一．七元，上半年ＥＰＳ三．○八元，這次股價修正回到年線，應該是一個好買點，從這個角度來看，台股回檔調整是尋找好股票的機會。（全文未完）

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