堅持美好善心　基隆港務分公司連7年辦理「樂善·希望永在」捐贈

▲基隆港務分公司舉辦第7屆「樂善・希望永在」普渡祭品捐贈儀式大合照，第1排左7起基隆市社會處副處長盛慧中、基隆港務分公司總經理高傳凱。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司8日上午於該分公司基港大樓1樓大廳舉辦第7屆「樂善·希望永在」捐贈儀式，由基隆港務分公司總經理高傳凱代表致贈愛心物資，並由基隆市政府社會處副處長盛慧中代表受贈。

本次活動由基隆港務分公司發起，號召昇恆昌公司、信實公寓大廈管理維護公司、大日開發有限公司、基隆市觀光服務聯合促進會及該分公司同仁共同發揮愛心響應樂捐活動共募得93,021元，採買白米、泡麵、罐頭、食用油及醬油等民生必需品，普渡後，將該物品捐贈予基隆市愛心實物銀行，提供最實際的援助，將社會上的善心傳達到各弱勢家庭與族群。

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基隆港務分公司表示期盼透過捐贈，減輕弱勢家庭的負擔，降低因飢餓或貧窮產生的犯罪率，致力達成聯合國永續發展目標(SDGs)第1項及第17項消除貧窮並結合多元夥伴關係，協力促進永續願景。

高傳凱致詞時表示，中元節是「地官大帝」的聖誕，祭拜乞求財富並赦免罪過，今年很開心可以邀請大家一起參加這個兼具祭祀祈福及展現善與愛的活動,籲請各位業界好朋友們及本分公司同仁廣為宣導「愛心實物銀行」這個理念，大家共同參與，引領更多企業為善盡社會責任而努力，讓愛繼續飛揚，變成更有愛的城市。

該公司表示將持續邀請基隆港區業者共同參與公益活動，期待藉由大家的熱情參與，共同為社會盡一份心。善與愛的循環，希望透由我們小小的心意，適時給予弱勢家庭溫暖和幫助。樂善，希望永在。