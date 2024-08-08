英特爾股價慘崩　股東開告「控隱瞞晶圓代工問題」

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，英特爾被股東控告，認為英特爾欺騙性地隱瞞了導致其業績不佳、裁員和暫停派發股利的問題，並導致其市值單日蒸發超過 320 億美元。

針對英特爾、執行長 Patrick Gelsinger 和財務長 David Zinsner 的集體訴訟已向舊金山聯邦法院提起。

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英特爾股東表示，當英特爾於8 月1 日透露，其為外部公司代工晶片的代工業務陷入困境時，他們感到措手不及，儘管收入下降，但仍額外損失了數十億美元。

他們表示，英特爾關於其業務及其製造能力的重大虛假或誤導性陳述導致其股價從 1 月 25 日到 8 月 1 日上漲，不過對此英特爾沒有評論。

這起訴訟是在英特爾上週四表示將裁員之後發生的。英特爾表示，超過 15% 的員工，即超過 15,000 個工作崗位將被裁撤，並從第四季度開始暫停派息，作為旨在到 2025 年節省 100 億美元的重組的一部分。

英特爾第二季淨虧損16.1 億美元，營收下降 1% 至 128.3 億美元。英特爾一直在努力抵禦競爭對手晶片製造商的競爭，並從人工智慧的成長中受益。

8 月 2 日，也就是英特爾公佈季度業績、裁員和暫停派息的第二天，其股價暴跌 26% 至 21.48 美元。英特爾週三收盤下跌 3.6%，至 18.99 美元，自公告發布以來已下跌 34.6%。