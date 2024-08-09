海外市場發威！Gogolook今年前7個月營收年成長8.4%　寫同期新高

▲以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）9日公布今年7月合併營收。受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，7月營收0.61億元，年成長8%，並創同期新高；累計今年7個月營收4.65億元，年成長8.4%，也創同期新高。

Gogolook表示，在持續拓展多元營收下，看好今年下半年營收逐季成長，目前Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在個資外洩偵測的服務上線後，即將再推新功能，擴增來電辨識以外的防詐場景有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。

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此外，Gogolook將持續布局長期成長，在注重投資效率下，期待今年獲利能有跳躍式的成長。

Gogolook指出，積極布局海外版圖，投資品牌效益並著重Whoscall的MAU（月活躍用戶）增長。除了在泰國與政府機關合作推廣Whoscall遏止詐騙蔓延，今年起透過實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，也加強投資泰國市場，更期盼帶動整個東南亞市場的成長。

▲Gogolook正式成為「CyberSecurity Malaysia」的防詐合作夥伴。圖為Gogolook商務長林伯翰（右）。（圖／Gogolook提供）

值得注意的是，Gogolook也與馬來西亞數位部旗下的網路安全機構「CyberSecurity Malaysia」簽署合作備忘錄，將正式成為防詐合作夥伴，攜手保護馬來西亞民眾。這是繼Whoscall成為馬來西亞皇家警察（PDRM）官方唯一推薦防詐工具後，再次受到指標性馬來西亞政府相關單位的肯定。

此外，Gogolook也將投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。在企業方面，則觀察到更強勁的防詐需求。

Gogolook收購總部位於荷蘭的知名防詐服務商ScamAdviser，已於7月上旬完成交割，期待透過產品與品牌綜效，促進企業防詐服務的創新與增長與加速跨入歐美市場，並自今年下半年起逐步貢獻營收與獲利。

另一方面，Gogolook旗下「袋鼠金融Roo.Cash」金融科技產品，目前的發展重心在驅動成長的策略，強調生態系的成長飛輪，並透過多元渠道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。

也就是說，Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源，追求長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。