新興上半年獲利年增363%　看好下半年各型船運價

▲新興航運看好下半年超大型油輪等運價增長。（圖／新興提供）
記者張佩芬／台北報導
新興航運(2603)今年上半年營收22.87億元，獲利10.55億元，EPS1.8元，其中第二季出售兩艘舊船貢獻EPS0.6元，獲利金額與去年同期的2.28億元相較，年增362.72%。下半年估計各型散裝船與超大型油輪(VLCC)運價都會逐步回升，本業獲利可以有更好表現。
在本業部份，今年首季與第二季貨量相當，EPS都是0.6元，第二季公司「衡山輪」於5月完成出售，實現收益870萬美元，對第二季度每股盈餘貢獻0.47元，另「瑞春輪」(VLCC Landbridge Glory)，售回，原所有者執行購買權以5170萬美元的價格將船隻買回，實現一次性收益230萬美元，對第二季度EPS貢獻0.13 元。
公司說明，「瑞春輪」是公司借錢給同業的船，非公司營運船舶，因此不影響公司本業營收，但估計下半年會少約47萬美元利息收入。
新興今年卡姆薩型(Kamsarmax)船第二季平均租價為1.56萬美元，低於第一季的1.93萬美元和 2023年第二季的1.80萬美元。
海岬型船 (Capesize)第二季平均運價為1.98萬美元，高於第一季的1.82萬美元和2023年第二季度的1.83萬美元。
超大型鐵礦砂船(VLOC)第二季平均運價為4.14萬美元，高於第一季的3.62萬美元和2023年第二季的2.75萬美元。
超大型油輪(VLCC)第二季平均日租為4.76萬美元，高於第一季的4.36萬美元和2023年第二季的4.56萬美元。
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