缺電導致桃園以北「不核供大型AI資料中心」？台電說明了

▲台電公司。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

台電董事長曾文生近日公開表示，因為中送北電力潮流面臨瓶頸，桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」，以減緩輸電瓶頸，引發缺電疑慮。對此，台電進一步說明，強調台灣不缺電，但從區域平衡的角度來看，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送，「若大家都只要科技廠，不要發電廠，就是在製造缺電的風險。」

人工智慧（AI）的發展仰賴資料中心，但資料中心的用電量大，為了解決這個問題，台電已開始進行管制，並參考新加坡及韓國的經驗，引導用電量5MW以上的資料中心，優先至擁有充足再生能源與大型電源的中南部地區設廠。

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台電指出，北部地區因電力建設興建困難，導致發電量少於用電量，與中南部地區相比，發電量明顯不足，因此縱使從全國角度來看，電力供應足以滿足用電需求，但從區域平衡的角度，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送。

台電強調，只要北部的電廠跟電網建設得到支持，讓北部發電更有餘裕時，台電當然會支持每個地方的經濟發展用電，但若大家都只要科技廠，不要發電廠，很快就會出現區域性的供電困難，而且一直阻撓電力建設，就是在製造缺電的風險。

台電表示，台電鼓勵科技業優先到支持設立電廠的縣市、「就源」投資設廠，也借鏡國際經驗，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源與大型電源的中南部地區設廠，協助業者減碳並提高國際競爭力同時，讓負載與電源端相互匹配。