郭智輝再談電價　喊話立院補助「漲價機率就低」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

10月電價到底漲不漲，外界都相當關心，經濟部長郭智輝今（12）日重申，民間部分希望不要調價，產業不是他能決定，還是給電價審議委員審議決定。

郭智輝表示，漲價這個問題，攸關社會需要，如果所有百姓的都希望不漲價，要請立法院能同意補助，不然台電虧損超過公司法規定就非常危險，若是國會能支持補助，漲價機率就不高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期經濟部也在臉書發文，指出北部要AI大廠，就要支持台電蓋電廠，郭智輝指出，希望大家能支持台電蓋電廠，一直在跟社會溝通，如果立院支持我們蓋電廠，對於爭取世界AI廠來台灣設廠是比較用利的條件；也要看各廠家的需求，選在哪裡就可以把電廠蓋在哪附近，比較希望蓋綠電、能源的電廠，到2030年都有完整的電廠營運計畫，2030年以後新建的也有計畫。

郭智輝也說，現在有產業想要在北部蓋AI中心，所需求的電都有很多的方法來滿足，不見得一定要靠現在電網的電，有其他好的方法，可以滿足他的用電需求。

此外，郭智輝之前有提到，希望在日本成立科學園區一事，他今天說明，到國外的目的都是要幫助台灣企業在國外發展過程，幫助他如何以最低的成本、最小的風險能夠落地，不管是建立這個科學園區、科技園區，或是幫他成立銷售的管道，都是在幫助我們國內企業能夠在海外快速落地，做好他的生意。